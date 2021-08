Změna působiště v době kolem přelomu srpna a září se plánovala od počátku projektu budování očkovacích center. S tímto předpokladem také nemocnice, které většinu očkovacích center provozují, uzavíraly nájemní smlouvy umožňující využívání nynějších prostor, uváděl už na jaře krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Většinou stěhování do nemocnic

Mezi prvními se přestěhuje očkovací centrum v Mladé Boleslavi. Vyklidí sál domu kultury a od pondělí 30. srpna bude působit v nových prostorách. Vakcinace určená veřejnosti bude ve městě pokračovat v domě s pečovatelskou službou, ve který se změnila někdejší Žižkova kasárna v Havlíčkově ulici. Konkrétně v tamějším společenském sále. Kromě adresy se nezmění nic; pravidla fungování i provozní doba zůstanou stejné – a očkování bude nadále zajišťovat Klaudiánova nemocnice. Její tým očkuje také v Mnichově Hradišti. Tam se bude pokračovat v budově kina, avšak od září s omezením provozu pouze na pátky. Nyní se tam vakcíny podávají tři dny v týdnu.

Na stěhování už se chystají i další očkovaní centra. „Základní schéma zůstává stejné, jen bude ukončena činnost vně nemocnic,“ řekl Deníku radní Pavlík. S tím, že očkování, jež už není tak hromadnou záležitostí jako v minulých měsících, se přesune právě do nemocnic. Pro podávání vakcín tam zpravidla bude vyčleněna jedna ambulance; případně někde dvě. Stěhování se plánuje podle toho, jak bude „dobíhat“ platnost nájemních smluv. „V tomto týdnu dojde i na Říčany, kde skončí očkování ve sportovní hale a od příštího týdne se bude pokračovat v ambulanci. Od začátku září to pak bude zhruba co dva dny jedno centrum,“ upřesnil Pavlík.

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi patří mezi výjimky, a to nejen tím, že se řadí k prvním stěhováním. V rámci kraje jde také o jednoho ze dvou provozovatelů očkovacích center, kteří budou pokračovat v podávání vakcín mimo své prostory. Další lokalitou jsou Sedlčany v příbramském okrese. Tam se i nadále bude očkovat v Kulturním domě Josefa Suka – avšak s přestěhováním do jiných prostor.

Vše sbalit – a zatím cestovat

Mimořádné je postavení očkovacího centra v Dobřichovicích na Praze-západ, kde očkování ve Sportovní hale BIOS zvládli bez toho, že by se jednalo o iniciativu některé nemocnice. „My takového zřizovatele nemáme,“ potvrdil Deníku Jiří Geissler z týmu organizátorů, kteří očkování rozjeli s podporou města a TJ Sokol. Není tedy v plánu ani stěhování do nemocnice, i když poslední očkování ve sportovní hale Dobřichovičtí plánují na 3. září.

Vlastně to ale tak docela pravda není. I tento den se chystají podávat také první dávky, a tak tyto zájemce pozvou ještě 24. září. „Aby i druhou dávku mohli získat od nás,“ vysvětlil Deníku Geissler. Pak i zde očkovací centrum v nynější podobě definitivně skončí. Ovšem s tím, že vybavení se nebude likvidovat nebo rozprodávat: vše má být pečlivě zabaleno a uloženo pro případ, že by bylo třeba očkování ve velkém opět rozjet. Třeba pokud by vláda rozhodla o podávání třetích dávek. V rámci areálu už jsou i vyhlédnuté prostory: proti nynějšímu centru o třetinové velikosti a s třetinovou kapacitou.

Prozatím je ale dobřichovický kalendář jasný: na 3. září připadne poslední řádný očkovací den; o měsíc později, 2. října, by se pak mělo uskutečnit společenské setkání s poděkováním těm, kteří se o provoz očkovacího centra zasloužili. A s oslavou toho, čeho se zde podařilo dosáhnout: tento týden v pátek má padnout hranice 50 tisíc podaných dávek; celkově se počítá s tím, že jich bude 50,6 tisíce. Už 4. října se pak v hale hraje futsal…

I Dobřichovičtí nicméně plánují, že v očkování budou pokračovat. Chystají zřízení mobilního týmu, který by po dohodě se zástupci kraje mohl vyjíždět očkovat po celých středních Čechách na pozvání starostů. „Pokud budou mít na den 30–40 zájemců, aby to zůstalo alespoň na ekonomické nule,“ upřesnil Geissler.

Ze středočeských provozovatelů očkovacích center zatím nejvíce dávek vakcín aplikovala zájemcům mladoboleslavská nemocnice: 111 822. Podle statistik krajského úřadu následují nemocnice v Kolíně (97 tisíc), Kladně (88 tisíc) a Příbrami (83 tisíce). Dohromady se počet dávek podaných ve Středočeském kraji zatím vyšplhal na 1,17 milionu (celkově však Středočeši dostali už 1,49 milionu dávek, když si mnozí zajeli za očkováním do Prahy).