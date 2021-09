Počet dávek vakcín podaných Středočechům překonal půl druhého milionu, když se počítání zastavilo na hodnotě 1 530 590. Takzvaně dokončené očkování, čímž se aktuálně rozumí podání druhé dávky nebo aplikace injekce vakcíny Janssen od společnosti Johnson & Johnson v jednodávkovém schématu, má nyní podle evidence krajského úřadu více než polovina Středočechů: 735 993 lidí. Nejvyšší počet lidí s dokončeným očkováním je ve věkové skupině 45–49 let: 81,4 tisíce, což představuje proočkovanost vyčíslenou na 78 procent; další čtyři tisíce lidí v tomto věku navíc čekají na druhou dávku.

Nejvyšší podíl plně očkovaných lidí má ve středních Čechách věková skupina 75–79 let s 96 procenty a 42 tisíci očkovaných; i zde však ještě zůstává 1,3 tisíce lidí takzvaně rozočkovaných. Od čtyřicítky níž většinou platí, že s klesajícím věkem se proočkovanost Středočechů snižuje – výjimku však představují mladí kolem dvacítky: ve skupině 18–24 let má dokončené očkování 41 tisíc obyvatel kraje, což odpovídá 49 procentům; dalších 6,3 tisíce čeká na druhou dávku. Nejméně proočkováni jsou ti nejmladší – dětí a mladých lidí do 17 let má dokončené očkování necelá desetina obyvatel kraje v této věkové skupině: 27,5 tisíce; zde však je čekatelů přes 10,5 tisíce.

Velká centra končí, nastupují ambulance

Více než čtvrtina očkovaných Středočechů, 28 procent, si vakcínu nechala píchnout v Praze. V rámci očkování ve středních Čechách vévodí přehledům Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi, jejíž týmy aplikovaly 115 tisíc dávek vakcín. Přes pomyslnou stotisícovou hranici se prozatím přehoupla jako jediná, byť kolínská nemocnice od ní není daleko. Mladoboleslavská nemocnice také byla mezi prvními poskytovateli očkování vyklízejícími dosud používané prostory očkovacích center. V Mladé Boleslavi přesunula vakcinaci z domu kultury do pečovatelského domu Havlíčkově ulici a očkování, které zajišťuje v budově kina v Mnichově Hradišti, omezila.

Očkování v současné podobě končí i jinde. Velkokapacitní centra, která většinou od března fungovala nejčastěji v kulturních domech či sportovních halách, balí, aby tyto prostory uvolnila jejich původnímu účelu. Očkování se většinou přesouvá či přesune do ambulancí v nemocnicích. Výjimkou jsou vedle Mladoboleslavska ještě Sedlčany, kde se rozhodli jen pro stěhování do menších prostor v rámci Kulturního domu Josefa Suka, a Dobřichovie. Tam očkování skončí; místní nadšenci, kteří ve sportovní hale vytvořili ojedinělé očkovací centrum nezřizované nemocnicí, však chystají vznik mobilního očkovacího týmu. Poroste také význam očkování v ordinacích praktických lékařů.

Významné počty podaných vakcín ve středních Čechách

- Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav: 115 064

- Oblastní nemocnice Kolín: 99 655

- Oblastní nemocnice Kladno: 89 592

- Oblastní nemocnice Příbram: 84 063

- Nemocnice Nymburk: 67 534

- Nemocnice Slaný: 65 472

- Mediterra Sedlčany: 63 056

- Masarykova nemocnice Rakovník: 54 540

- NH Hospital – Nemocnice Hořovice: 52 080

- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov: 49 268

- Nemocnice AGEL Říčany: 49 096

- Oblastní nemocnice Kolín, Nemocnice Kutná Hora: 49 043

- Jessenia – Rehabilitační nemocnice Beroun: 48 340

- Mělnická zdravotní – Nemocnice Mělník: 44 762

- PP Hospitals – Nemocnice Brandýs nad Labem: 44 540

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; údaje k 30. 8. 2021