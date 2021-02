Očkování proti koronaviru se rozhýbalo, i když nejasnosti zůstávají

Jak to bude s možností nechat se proti koronaviru očkovat u svého doktora? Na informace zatím počkejte. To je vše, co se se nyní mohou lidé dozvědět od praktických lékařů k možnosti očkování přímo v jejich ordinacích. Na to, až se k nim dostanou podrobnosti, čekají i oni sami. Potvrzuje to středočeský koordinátor očkování Martin Polák, který je ve stejné situaci: také čeká.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Ministerstvo zdravotnictví v neděli na twitteru potvrdilo dřívější očekávání, že praktičtí lékaři by mohli očkovat od 1. března – nicméně stále se čeká na metodický pokyn, který by ministerstvo mělo vydat v průběhu tohoto týdne. Zodpovězeny všechny otázky nebyly ani po úterním kontaktu hejtmanů s vládou, kdy se mimo jiné očekávalo, že zazní konkrétní informace o vakcínách, jež praktici dostanou k využití. Nezazněly. Zdá se však, že od 1. března by již mohli začít pacienty objednávat; zatím zřejmě z řad seniorů ve věku 70+ a pedagogů. Zájem o práci v centrech se rýsuje „Strategii v kraji mohu mít sice rozmyšlenou, ale pokud je preferováno centrální řízení, pak se musím řídit nařízením vlády,“ poznamenal koordinátor Polák. S tím, že dokud nebudou informace k dispozici, není co lékařům předat. Kraj upozornil na povinnost nosit respirátory. Jen s nesprávným datem Přečíst článek › Krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) nicméně potvrzuje, že zájem doktorů z ambulancí zapojit se do očkování je veliký (byť ne všichni s tím počítají). A jejich významnou roli ukazují i současné propočty. „Praktičtí lékaři jsou schopni aplikovat 24 703 dávek za týden, tedy necelých pět tisíc za den,“ nabídl Pavlík konkrétní čísla. Pokračuje také příprava očkovacích center na větší šrumec v době, až bude k dispozici dostatek vakcín. „Momentálně v kraji funguje 24 očkovacích míst, z toho pět velkokapacitních,“ uvedl Pavlík. S tím, že v tomto týdnu se spustí jejich provoz ještě v Nymburce a v Říčanech. A pro budoucnost, až bude vakcín skutečně dostatek, se počítá s tím, že nejméně jedno očkovací centrum s kapacitou pěti až šesti set aplikací denně bude fungovat v každém okrese. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) připomněla, že kraj také eviduje dobrovolníky, kteří chtějí při vakcinaci pomáhat. A hlásí se podle jejích slov jak ti s kvalifikací, schopní se pustit do samotného očkování, tak i pomocníci s administrativou. Očkování jde do desetitisíců Všech tří používaných typů vakcíny bylo podle Pavlíkových slov v kraji zatím vyočkováno padesát tisíc dávek. Přesný údaj k nedělní půlnoci dosahoval 49 774. A z dosud dodaných očkovacích látek se uplatnilo 65,5 procenta. „Konkrétně 71,5 procenta ze zásob od firem Pfizer/BioNTech, 70 procent od Moderny a 32,6 procenta z dodávek AstraZeneca,“ upřesnil radní. Situace začíná být vážná. Některé středočeské nemocnice jsou na hraně kapacit Přečíst článek › Právě posledně jmenovaného preparátu, kolem něhož se podle informací ze zahraničí strhlo dohadování o účinnosti u seniorů ve vyšším věku, obdržel Středočeský kraj nejvíc ze všech krajů. K tomu Pavlík připomněl, že se hejtmanství ohradilo kvůli zjištění, že i když střední Čechy a Praha mají srovnatelný počet obyvatel, do hlavního města bylo z celostátně distribuovaných vakcín přiděleno 24 procent, zatímco do středních Čech jen devět procent. Odpovědí se podle něj stalo navýšení dodávek pro očkování seniorů o 16 tisíc dávek preparátu AstraZeneca. Očkování veřejnosti ve středních Čechách



- V kraji žije 55 tisíc seniorů ve věkové kategorii 80+, z nichž se k očkování v centrálním registračním systému zaevidovalo 44 procent, konkrétně 24 311 – a z nichž už 19 tisíc bylo očkováno (což odpovídá 78 procentům z těch, kteří se zaregistrovali); počítá se s tím, že do konce příštího týdne by mohli být očkováni všichni)



- Do 10. března se očekává dokončení očkování první dávkou ve všech domovech seniorů a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb, přičemž tam má zájem o vakcinaci kolem 60 procent zaměstnanců (asi 6 tisíc osob) a 90 procent klientů (7,2 tisíce)



- V kraji také došlo podle rad lékařů na očkování 21 mladých lidí ve věku 16–17 let trpících závažnými chorobami jako jsou cystická fibróza nebo nemoc motýlích křídel (pro mladší děti se očkování nedoporučuje ani při takovýchto diagnózách)



Zdroj: hejtmanka Petra Pecková, krajští radní Pavel Pavlík a Martin Hrabánek

