Zopakoval také, že k očkování dětí se v kraji prozatím hlásí přibližně třetina praktických lékařů pro děti a dorost, přičemž mnohé z těchto ordinací budou podávat vakcíny i pacientům registrovaným u kolegů, kteří se sami do očkování nepustí. Jde o vysoký podíl očkujících pediatrů, oceňuje Pavlík. „Speciálně u věkové kategorie pět až jedenáct let je zajištění jejich dostatečné sítě klíčové, neboť důvěra mezi dítětem a pediatrem sehrává opravdu významnou roli; ať v rámci zmírnění strachu či z důvodu stanovení vhodného termínu pro podstoupení samotného očkování,“ zdůraznil. Se slovy uznání pro zapojené lékaře, kteří podle něj pomáhají jak kraji, tak svým kolegům. Očkovací místa zřizovaná nemocnicemi aktuálně nabízejí očkování dětí až od dvanácti let, pro které už je určeno „dospělácké“ naředění vakcíny. Není ale dostupné všude: někde se jako nejmladší zájemci mohou registrovat až šestnáctiletí.