Ačkoli většina bouraček končila většinou jen pomačkanými plechy – čili hmotnými škodami, zmařenými plány a starostmi navíc – někde šlo o malér podstatně vážnější. Zasahovali také zdravotničtí záchranáři pomáhající zraněným, a dokonce došlo i k úmrtí. Tragédie se stala před polednem při střetu svou osobních aut u Lišan na Rakovnicku.

Inventura sobotních zásahů, které v neděli shrnuli středočeští hasiči, ukázala, že jejich pomoc byla v sobotu potřebná u 20 nehod. Včetně té nejsmutnější, k níž došlo až před polednem. Nehodová série však začala už krátce po páté hodině v Kladně, kde hasiče zaměstnalo zasypávání uniklé ropné látky sorbentem; to se ještě naštěstí nikomu nic nestalo. „V Rakovnické ulici došlo k proražení olejové vany při najetí osobního automobilu na přejezdový můstek,“ upřesnila v neděli tuto událost mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tereza Fliegerová.

Při nehodě na Rakovnicku zahynul řidič. Další dva lidé jsou vážně zraněni

„Další výjezdy napříč krajem na sebe nenechaly dlouho čekat. Některé se obešly bez zranění a došlo při nich pouze k poškození karosérií vozidel,“ připomněla. S tím, že vážněji už vypadal malér, který potkal autobus na staré benešovské se silně namrzlou vozovkou. „Na křižovatce mezi obcemi Sulice a Křížkový Újezdec v okrese Praha-východ sjel částečně do příkopu, zůstal nebezpečně nakloněný a hrozilo jeho převrácení,“ uvedla Fliegerová. Řidič neměl možnost sám vystoupit a potřeboval pomoc. Hasiči, kteří si přizvali na pomoc i silničáře, nejprve autobus zajistili proti dalšímu pohybu za pomoci navijáku na zásahové cisterně. Pak se šoféra podařilo dostat ven bez toho, že by bylo třeba uplatnit specializované vyprošťovací zařízení. O ztroskotaný autobus se pak postarala specializované firma.

Bez vyprošťování už se neobešla zmiňované tragédie u Lišan na Rakovnicku, kde v autech zůstali zaklínění lidé. „Profesionální hasiči ze stanice Rakovník museli tyto osoby z automobilů vyprostit za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení,“ konstatovala Fliegerová. Jeden člověk na místě zemřel, dva další utrpěli zranění; ty záchranáři transportovali do nemocnic vrtulníkem (do pražského Motola) a sanitkou (do nemocnice v Kladně). Nejtěžší zranění utrpěli oba řidiči.

Autobus u Sulic zůstal viset na krajnici. Uvězněného řidiče vyprostili hasiči

Vyprošťovat bylo třeba i na Kladensku, kde se slánští a kralupští profesionální hasiči sjeli k nehodě na silnici mezi Nabdínem a Černucí: osobní auto tam sjelo do příkopu a převrátilo se na střechu. „Osobě, která zůstala uvězněna uvnitř, museli pomoci hasiči. Vozidlo nejprve zajistili stabilizačními tyčemi a následně osobu za pomoci páteřové desky dostali z vozidla a předali ji do péče zdravotnické záchranné službě,“ uvedla Fliegerová.