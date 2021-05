Jako na manévrech to od závěru příštího týdne bude vypadat na části středočeských dálnic: bude se po nich pohybovat množství vojenské techniky. A o součást armádních manévrů skutečně půjde: přes naše území se bude přesouvat šest stovek amerických vojáků se 190 kusy kolové techniky.

Ilustrační foto | Foto: Armáda ČR

Pojedou „po ose“ z Německa do Maďarska, kde se zúčastní mezinárodního cvičení Saber Guardian 2021. To je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021, připomněla Magdalena Dvořáková z oddělení komunikace Generálního štábu Armády ČR. Přes Českou republiku mají přejíždět od soboty 22. května do středy 26. května.