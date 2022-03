O plánech na vytvoření unikátní aleje informovala v pondělí Zuzana Žídková z krajského úřadu s tím, že jde o společnou aktivitou programu DofE , iniciativy Sázíme budoucnost a Středočeského kraje. Stovka lip ve Vestci poroste jako připomenutí odkazu celosvětově známého muže, který by loni oslavil 100. narozeniny.

Právě princ Philip před 66 lety založil program neformálního vzdělávání na podporu mladých lidí od 14 do 24 let v dlouhodobém rozvoji; žáci a studenti se podle věku a vlastní volby zapojují na dobu od šesti do osmnácti měsíců a vyvrcholením se stane týmová expedice v přírodě směřující vždy ke konkrétnímu cíli.

Program se označuje jako Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburg’s International Award; zkráceně program DofE). V rámci mimoškolních programů účastníky učí, jak pracovat na svém rozvoji v té oblasti, která je baví, spolupracovat v týmu s ostatními, ale také se věnovat prospěšným počinům jako dobrovolníci.

Školy podpoří rozvoj dětí i mimoškolními zážitky. Hlavně zažít úspěch

Díky příspěvkům dárců na Sociální fond DofE je zapojení do programu umožněno sociálně znevýhodněným mladým lidem. Program nyní funguje ve 130 zemích, přičemž Středočeský kraj se loni přihlásil k aktivnímu zapojení podepsáním memoranda o spolupráci. V rámci kraje se projekt rozvíjí na téměř čtyřech desítkách různých škol. Nejde ale u nás o novinku: česká pobočka programu DofE funguje již 27 let. Vedle základních a středních škol se účastní i dětské domovy nebo sportovní kluby.

Na sázení aleje o rovné stovce lip ve spolupráci s iniciativou Sázíme budoucnost dojde ve Vestci 23. dubna. V pondělí datum upřesnila hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež celoživotní aktivity prince Philipa vnímá jako příklad pro ostatní. „Najít optimální místo pro vysazení lipové aleje nebylo jednoduché. Z mnoha středočeských obcí, které projevily zájem, byl nakonec po dohodě s DofE a odborníky na dendrologii vybrán Vestec,“ uvedla hejtmanka.

Jednotlivé stromy v aleji se současně stanou symboly darů na konto programu. Podle slov Žídkové nalezne v tomto směru odraz i současná situace kolem války na Ukrajině. „Finanční prostředky z dalších prodaných stromů poputují také na rozvoj DofE projektu zaměřeného na integraci mladých lidí z Ukrajiny, kteří nyní přicházejí do České republiky,“ upřesnila. S tím, že sázení aleje se zúčastní nejen ti, kteří program DofE finančně podpořili a jejich jménem budou jednotlivé stromy vysazeny, ale i dobrovolníci, kteří se rozhodnou pomoci se samotným sázením. „Přijít a zapojit se může každý,“ upřesnila Žídková.