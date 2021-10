Minimálně dvoutýdenní odstávka výroby ve škodovce začala. Chybí potřebné čipy a není možná kompletace vozů. V pondělí dopoledne bylo kolem hlavního areálu firmy, u vstupních bran a také na přilehlých zaměstnaneckých parkovištích výrazně méně rušno, než je tomu zvykem v jiné pracovní dny. Klidnější byly i další části města včetně těch, kde bydlí agenturní pracovníci. „Odjeli domů, co by tady dělali,“ konstatoval Jan Fink pracující ve firmě na expedici.

U osmé vstupní brány do škodovky úplně mrtvo nebylo. Ale za běžné výroby situace vypadá jinak. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Že by však vrátní u bran závodu měli pohodičku, to se říct nedá. Po deváté hodině bylo u brány číslo 8 poměrně živo. Do areálu mířila v průměru dvě auta za minutu. Kdo tedy míří dovnitř, když začala hromadná odstávka? „V takových situacích nastupují na linky opraváři, údržbáři a zkrátka lidi, kteří provádějí údržbu různých zařízení ve firmě. Dál taky uvnitř fungují externí firmy včetně třeba těch stavebních. Takže úplné mrtvo tu rozhodně není, i když znát to je. Kdyby výroba normálně jela, stály by tu klidně i fronty aut,“ vysvětlili dva vrátní, kteří kontrolovali auta vyjíždějící ven z areálu. Uvnitř pracují také ti, kteří montují nové linky pro výrobu elektromobilů, či nastavují výrobní roboty.