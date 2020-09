S masovým uplatňováním volby přímo z vozidla se nicméně nepočítá. Tento zvláštní systém hlasování je určen výhradně voličům, kteří jsou kvůli koronaviru v karanténě nebo izolaci. Nařízenými krajskou hygienickou stanicí či praktickým lékařem.

Na parkovišti i v kasárnách

Hlasovat z auta nemohou libovolní zájemci, kteří by se tak rozhodli jen proto, že by se jim tato forma odevzdávání hlasů zamlouvala. Nebo snad lépe vyhovoval termín. Drive-in volby se totiž nebudou konat v pátek 2. a sobotu 3. října, kdy se otevřou standardní volební místnosti. Uskuteční se již ve středu 30. září, a to v době mezi sedmou a patnáctou hodinou. To umožní občany, kteří odvolili touto formou, vyřadit z voličských seznamů pro okrskové volební komise – a zařídit tak, aby už neměli možnost vydat se k urně ještě jednou; tentokrát v místě trvalého bydliště.

Stanovišť pro volbu z auta, upravených pro průjezd motorového vozidla velikosti osobáku, bude v kraji za pomoci armády zřízeno 12 – jedno v každém okrese. Je přitom nezbytné dodržet spádovost. Takto volit bude občan moci pouze v rámci okresu, kde má trvalé bydliště, byť by to třebas i měl blíže na drive-in stanoviště u sousedů. Místa pro autovolby vzniknou ve všech tradičních okresních městech; pro Prahu-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a pro Prahu-západ ve městě Hostivice. Hned pětkrát budou na parkovištích; další umístění jsou pak různorodá: od náměstí přes sídlo hasičů až po bývalý kasárenský areál. Přesný přehled i s mapkami a GPS souřadnicemi zveřejnil na svém webu v sekci Volby krajský úřad; přímou cestu může nabídnout třeba odkaz 1url.cz/@drivein.

Více zvláštních možností

Voliči s nařízenou karanténou či izolací budou moci využít i dalších zvláštních způsobů hlasování. Pokud hygienici uzavřou některý domov seniorů či obdobné pobytové zařízení sociálních služeb, krajský úřad tam ve volebním týdnu v době od čtvrtečního rána do pátečního večera vyšle speciální volební komisi, která zajistí hlasování přímo na místě. Od pátečního rána do sobotního odpoledne pak budou fungovat také speciální volební komise s přenosnou urnou, jejichž příjezd až domů si lidé v karanténě či izolaci, kteří ve středu neodvolili z auta, budou moci vyžádat až do čtvrtečního večera na krajském úřadu.

Naprosté většiny občanů se nicméně budou týkat volby podle pravidel známých z minulosti, uspořádané tradičním způsobem ve volebních místnostech určených pro jednotlivé okrsky podle místa bydliště. Ve volebních komisích tam místní uvidí známé tváře (byť za rouškami). Tyto okrskové volební místnosti budou otevřeny v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8.00 do 14.00.

Chystaná stanoviště pro volby z auta (drive-in)

- Benešov: Táborská 57, areál bývalých Táborských kasáren (příjezd z ulice Táborská) – krajské volby + senátní volby v obvodu číslo 18

- Beroun: Na Ostrově 83, parkoviště u zimního stadionu – krajské volby

- Kladno: ulice Železničářů, parkoviště u zimního stadionu – krajské volby + senátní volby v obvodech číslo 6 a 30

- Kolín: Sokolská 545, areál zámku (vjezd a výjezd jednosměrnou ulicí) – krajské volby + senátní volby v obvodu číslo 42

- Kutná Hora: ulice Čáslavská, parkoviště před plaveckým bazénem – krajské volby

- Mělník: Karolíny Světlé 595, areál Centra prevence kriminality a dopravní výchovy – krajské volby + senátní volby v obvodu číslo 36

- Mladá Boleslav: Regnerova 1306, u letiště (otočka autobusu poblíž Leteckého muzea Metoděje Vlacha) – krajské volby

- Nymburk: ulice Velké Valy, parkoviště u Obecního domu (příjezd po silnici číslo II/330) – krajské volby + senátní volby v obvodu číslo 42

- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Kralupská 1710, v areálu hasičské zbrojnice – krajské volby + senátní volby v obvodu číslo 42

- Hostivice: Husovo náměstí 59 – krajské volby + senátní volby v obvodech číslo 18 a 30

- Příbram: ulice Podbrdská, parkoviště u budov areálu II Oblastní nemocnice Příbram – krajské volby + senátní volby v obvodu číslo 18

- Rakovník: nábřeží T. G. Masaryka, příjezdová plocha před fotbalovým stadionem – krajské volby + senátní volby v obvodu číslo 6



Zdroj: www.kr-stredocesky.cz//web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje; tam i bližší podrobnosti