Na Kutnohorsku se situace vyvíjí natolik příznivě, že hygienici na páteční jednání kutnohorského krizového štábu půjdou s návrhem na zmírnění mimořádných opatření, řekla Deníku Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. A nově pozorně sledují, co se bude dít na Mělnicku.

Nové ohnisko na Mělnicku

Deset případů nákazy se objevilo mezi brigádníky bydlícími na ubytovně v obci Čečelice nedaleko Všetat. Ti jsou nyní v izolaci a 29 lidi, kteří s nimi byli v kontaktu (podle zjištění hygieny především na pracovišti) má karanténu; hygienici čekají na výsledky jejich testů. „Byla provedena protiepidemická opatření, obyvatelé ubytovny jsou odpovědní, spolupracují – a důležité je, že nebyli v kontaktu s místními obyvateli,“ řekla Deníku Šalamunová.

Starosta obce Josef Zeman (nez.) připomněl, že ubytovna leží v areálu družstva mimo obec. I tak rozhlasem a na vývěskách připomíná občanům základní hygienická pravidla. „Hlavně jim doporučuji roušky do obchodu a do uzavřených prostor,“ řekl Deníku starosta, jenž podle vlastních slov považuje za zásadní i to, aby lidé měli přesné a aktuální informace o vývoji situace.

Protože Čečelice leží v těsném sousedství obce Byšice, kde má potravinářský závod Vitana, firma pozorně sleduje vývoj. Omezovat výrobu se nechystá, sdělil Deníku mluvčí skupiny Orkla Foods Česko a Slovensko Milan Linka – nicméně přijala opatření směřující jak k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců, tak dostatku vyráběných potravin. „Proto jsme v byšickém závodu okamžitě obnovili všechna opatření k ochraně všech zaměstnanců před nákazou koronavirem. Ta zahrnují nošení ochranných pomůcek – včetně roušek – přísná pravidla pro provádění hygieny, pravidelnou sanitaci pracoviště, měření teploty u všech zaměstnanců, přísná pravidla pro návštěvy i další opatření,“ vypočetl.

Možnost zmírnit opatření

V souvislosti s ohniskem na Kutnohorsku, kde se koronavirus nejprve objevil v menší firmě v Církvici, se nakazilo již půl stovky lidí. Pro kutnohorský okres proto hygienici vyhlásili mimořádné opatření, zahrnující například povinné roušky ve vnitřních prostorách mimo domov či zákaz návštěv v nemocnicích a domovech seniorů. Zrušení se sice zatím nechystá, ale nařízení by se mohla zmírnit, řekla ve čtvrtek Deníku Šalamunová. „Nově jsou tam jen dva další případy v souvislosti s Církvicí; celkem tedy 53,“ konstatovala.

Aktuálních případů nákazy je 162

Na svém webu ve čtvrtek vpodvečer Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejnila údaje o 27 případech koronaviru, nově potvrzených během posledních 24 hodin: dvanáct na Mělnicku, pět na Praze-západ, tři na Praze-východ, po dvou na Kutnohorsku a Nymbursku – a po jednom pak na Berounsku, Kladensku a Příbramsku. Nejzasaženější zůstává Kutnohorsko s celkem 53 aktuálně nakaženými a nemocností přepočtenou na sto tisíc obyvatel 70,32. Následují Praha-západ (39 pacientů a nemocnost 26,71), Kolínsko (21 a 20,67) a Mělnicko (19 a 17,54). Naopak nulovou nemocnost vykazují Mladoboleslavsko a Rakovnicko, zůstávající bez jediného případu aktuální nákazy.

V současné době podle evidence krajské hygienické stanice stůně s koronavirem 162 Středočechů. Od začátku pandemie se již nakazilo 1360 obyvatel kraje. Z nich se 1172 vyléčilo – a 24 lidí s koronavirem zemřelo.