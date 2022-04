Dostupná je informační linka ke kompenzacím za ubytování zdarma na telefonním čísle 800 710 710 – a to vždy v pracovních dnech od osmé do patnácté hodiny. Pokud se telefonní číslo zdá některým Středočechům povědomé, nejde o náhodu či klamné zdání: na stejném čísle krajský úřad v minulosti vysvětloval odběratelům souvislosti krachu jejich dodavatelů energií a ještě předtím provozoval covidovou linku odpovídající na dotazy ke koronaviru a očkování.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) potvrzuje, že nyní tato linka nabízí informace o postupu při uzavírání smluv ke kompenzacím za ubytování ukrajinských utečenců. „Platí, že pracují dva krajské týmy, kdy jeden zajišťuje podklady od ubytovatelů a oslovuje je s uzavíráním smluv podle ubytovací databáze HUMPO – a druhý vyřizuje potřebnou administrativu,“ připomněla hejtmanka. K přípravě smluv s obcemi a organizacemi podřízenými samosprávám uvedla, že pro vyplácení kompenzací v jejich případě se nyní dokončuje metodika – a smlouvy mají být uzavřeny od příštího týdne. „Naše týmy začnou postupně oslovovat registrované poskytovatele ubytovacích kapacit z této skupiny a pomáhat jim s administrací,“ upřesnila Pecková.

Důležité je najít práci

Na jednání krajského krizového štábu zaznělo, že migrační vlna z Ukrajiny dospěla do nové fáze, když se počty běženců přicházejících k registraci do krajských asistenčních center pomoci Ukrajině snižují. Nyní tak nastává čas více se zaměřit na spolupráci s uprchlíky. „Na jejich integraci tak, aby se krize stala příležitostí,“ upřesnila hejtmanka. Zdůraznila, že pokud se povede běžence dobře zapojit do společnosti – ať už do pracovního procesu či vzdělávacího systému – můžeme z jejich přítomnosti významně těžit. Pecková odkazuje například na možný růst domácích firem, jimž dosud brání v rozletu nedostatek lidí: dlouhodobě se jim nedaří najít nové pracovníky.

„Hlavně pak díky tomu uprchlíci nebudou závislí na pomoci,“ odkázala Pecková na další souvislosti podpory zaměstnávání pro Ukrajince. Kraj proto společně s partnery koncem minulého týdne spustil portál nasharobota.cz, jehož posláním je informovat v ukrajinštině o pracovních místech s možností ubytování. Zatím je projekt ve fázi plnění portálu nabídkami. Zaměstnavatelé, které na tuto možnost upozornila i krajská hospodářská komora, nyní vkládají své inzeráty. Zadat je lze v češtině; o přeložení do ukrajinského jazyka se systém postará automaticky.

Ve středních Čechách nyní pobývá zhruba každý sedmý občan Ukrajiny, registrovaný jako válečný běženec. V České republice bylo zatím vydáno na 260 tisíc speciálních víz pro ukrajinské uprchlíky – a pobyt ve Středočeském kraji má hlášený 37 967 jejich držitelů.