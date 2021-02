„Konstrukcím komunikací ani tak nevadí nízké či vysoké teploty, pokud jsou stabilní bez větších výkyvů, ale právě střídání arktických teplot s těmi jarními,“ vysvětlil.

Nejhorší problémy kolem nuly

Cestáři to dobře znají: kolísání teplot kolem bodu mrazu je nejhorší. „V době oteplení do prasklin, byť sebemenších, proniká voda, která následně v období ochlazení zmrzne a led zvětšením svého objemu narušuje celistvost konstrukčních vrstev komunikace,“ vysvětlil Buček. S tím, že malé nerovnosti se rychle mění ve výtluky, k čemuž přispívá zejména zatížení těžkou nákladní dopravou.

Takzvané lokální poruchy, jak výtluky označují silničáři, se v tomto týdnu „vyrojily“ na řadě středočeských silnic. Z těch nejfrekventovanějších je jejich zvýšený výskyt evidován třeba na Příbramsku – na silnici I/4. Tam už řidiči v úseku mezi Milínem a hranicí s píseckým okresem v jižních Čechách mohli zaznamenat práci reparačního týmu, který výtluky opravuje – a pokud to není možné udělat hned, postará se o jejich označení.

Trvalá náprava počká na jaro

Opravy jsou zatím provizorní – a rovnou se počítá s tím, že budou jen dočasné. Důvodem je počasí. Na něm závisí nejen možnost pracovat, ale i volba materiálu. V zimním období totiž nejsou v provozu obalovny štěrku, které vyrábějí směsi pro živičné vozovky používané za tepla, a tak je nutné spoléhat na studené asfaltové směsi.

Místo po opravě sice vypadá pěkně, avšak dlouho v tomto stavu nevydrží. Stačí, aby přejelo pár kamionů… „Intenzivní zatížení těžkou nákladní dopravou může znamenat i pouze několikahodinovou životnost,“ potvrzuje Buček.

Silničáři se nicméně snaží dělat, co je v jejich silách a možnostech, aby díry ve vozovce zalátali co nejvíc. Byť vědí, že chválu od motoristů za to čekat nemohou. „Řidičům se může jevit, že k žádným opravám ani nedochází – ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není,“ přitakává Buček.

S trvalejším řešením se počítá až s příchodem jara. To se na silnici I/4 počítá s pokračováním v rekonstrukcích povrchu komunikace a odvodnění, kdy mezi Milínem a Chrašticemi má postupně pokračovat zbývajících šest etap prací – a současně dojde na trvalejší výspravy teplou balenou asfaltovou směsí. „Ještě ve třetím čtvrtletí bychom rádi zahájili rekonstrukci povrchu komunikace a odvodnění rámci akce I/4 Chraštice – hranice kraje,“ představil Buček další plány.

Proč se opravy dělají v noci?

Z dalších frekventovaných hlavních tahů nyní výtluky číhají zejména na silnicích první třídy I/2 – na ní v průtahu Říčan a ještě o kousek dále mezi Mukařovem a Vyžlovkou – a I/38, kde jde především o průtah Kosmonosy. Zde ŘSD provádí pravidelné inspekční jízdy spojené s opravami zjištěných poruch ve vozovce, přičemž na opravy rozsáhlejších výmolů se vyráží okamžitě. V místech s velkou dopravní zátěží, kde by

I na zmiňovaných silnicích jsou pro letošní rok v plánu kompletní rekonstrukce povrchu komunikace. „Konkrétně se to týká silnice I/38 v Kosmonosech a silnice I/2 v úseku Mukařov–Kozojedy,“ slibuje Buček viditelné a trvalejší zlepšení také na Mladoboleslavsku a na Praze-východ.