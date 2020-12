Slevovými vouchery kraj a jeho příspěvková organizace Středočeská centrála cestovního ruchu reagovaly v létě na dopady jarní, dnes říkáme první vlny koronavirové nákazy; s cílem přispět k opětovnému oživení cestovního ruchu poté, co v rámci opatření proti šíření nákazy musela zůstat uzavřena prakticky všechna turistická lákadla.

Dospělí návštěvníci, kteří se ubytovali ve spolupracujících zařízeních – nešlo jen o hotely, ale i o penziony či kempy – a strávili tam alespoň dvě noci, obdrželi kód, s jehož uplatněním si mohli vytisknout voucher na 500 korun: poukázku umožňující bezplatný vstup do krajem zřizovaných kulturních institucí.

Konec platnosti. A co dál?

Někteří poukázky stačili udat ještě ve šťastnějším období, kdy bylo otevřeno, mnozí ale ne: přišla druhá covidová vlna – a brány se nuceně zamykaly nanovo. Příležitost k uplatnění poukázek tedy chyběla. Jenže: pravidla pro jejich využití to říkají jasně: nejpozději do konce listopadu. Co tedy s nevyužitými vouchery? Pokrčit rameny a vyhodit je – nebo ještě počkat?

S touto otázkou se Deník obrátil na středočeského radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Jakoba (Spojenci-TOP 09). Ten převzal část kompetencí od někdejšího radního Martina Draxlera, jenž společně s tehdejší hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (oba ANO) v červnu dělal využití voucherů propagaci.

„Zatím nevyhazovat,“ radí Jakob. „Nemůžu ale zaručit, že půjdou využít,“ připouští jedním dechem, že na vyhazování může dojít později. „Teprve to budeme řešit – a v tuto chvíli nemám přehled, kolik voucherů bylo vydáno a kolik z nich využito,“ konstatoval Jakob.

Jasno má však v jednom: do budoucna se s využíváním podobného produktu nepočítá. Krajská podpora cestovního ruchu se má ubírat jinými cestami. „Především je to aktivní informovanost, propagace a nabídka sdružených služeb,“ plánuje Jakob, že spolupráce krajských institucí s dalšími partnery bude mít jinou podobu.

Zamýšlená podpora podnikání

Poukázky nabízející držiteli bezplatný vstup do většiny kulturních institucí zřizovaných krajem byly vymyšleny jako podpora cestovního ruchu, snažící se k opakované návštěvě přilákat výletníky, kteří se už na území Středočeského kraje ubytovali. A ne pouze během náhodného průjezdu – proto se uplatnila podmínka nejméně dvou strávených nocí.

Jak při startu kampaně programu Vouchery: Za kulturou do Středních Čech vysvětloval tehdejší radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Draxler, nabídka voucherů byla míněna především jako krajská podpora pro opětovný rozvoj podnikání: „Chceme podpořit provozovatele hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení. Z toho pak samozřejmě mohou profitovat i další služby jako jsou restaurace, obchody, další kulturní či sportovní areály a podobně.“

Vouchery pro návštěvníky středních Čech



- Držiteli umožňovaly získat volné vstupenky do většiny kulturních institucí zřizovaných krajem, a to až do vyčerpání celkové hodnoty 500 korun



- Začaly se uplatňovat od 1. července (s plánovaným ukončením programu k 30. listopadu), přičemž je mohli získat návštěvníci, kteří se ve spolupracujícím hotelu, penzionu či kempu ubytovali nejméně na dvě noci



- Od provozovatele ubytovacího zařízení získali návštěvníci kód, s jehož využitím si z webu partnerské organizace ticketlive.cz mohli vytisknout reálnou poukázku



- Platnost voucherů byla stanovena na 30 dnů – s tím, že musí být uplatněny nejpozději do konce listopadu letošního roku



Zdroj: Martin Draxler, někdejší radní Středočeského kraje