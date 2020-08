Pietní připomenutí 52. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 chystá na pátek ve Všetatech na Mělnicku pražské Národní muzeum. Ve středu to připomněla Šárka Bukvajová z jeho oddělení vnějších vztahů. S tím, že vzpomínková akce se uskuteční 21. srpna hodinu před polednem v Památníku Jana Palacha. V ten byl přednedávnem upraven dům ve Smetanově ulici ve Všetatech, kde rodina Palachova dříve žila a syn Jan vyrůstal.

Ve Všetatech byl otevřen Památník Jana Palacha. | Foto: Deník / Michal Bílek

Právě srpnová okupace má hodně společného s památkou Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zrovna před Národním muzeem v centru Prahy polil hořlavinou a zapálil, přičemž utrpěl zranění, jimž následně podlehl. Za hlavní motiv jeho činu je označován nejen protest proti potlačování svobod, ale i snaha vyburcovat svou obětí lidi upadající do pasivity až letargie a zapomínající na své nedávné nadšení pro myšlenky obrodného procesu v období takzvaného pražského jara. To v první polovině roku 1968 slibovalo reformy, mající masivní podporu veřejnosti. Všechny myšlenky na vytvoření „socialismu s lidskou tváří“ ale vzaly zasvé v noci z 20. na 21. srpna, kdy do tehdejšího Československa vstoupila vojska armád Varšavské smlouvy.