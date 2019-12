Panenky ušité podle jednotného střihu a vyzdobené podle fantazie svého tvůrce senioři vyráběli pro české zastoupení UNICEF; Dětského fondu Organizace spojených národů. Budou nabídnuty k symbolické adopci – čili k prodeji, z jehož výtěžku se hradí očkovací programy pro děti ze zemí třetího světa: ochrana proti spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně.

Motto kampaně zní Adoptuj panenku a zachráníš dítě – cena za jedno dílo 600 Kč totiž odpovídá průměrným nákladům na očkování jednoho dítěte (nejnákladnější bývá v nejchudších oblastech na Zemi doprava, udržení vakcín ve správná teplotě – a v některých státech či regionech také zajištění bezpečnosti očkovacích týmů. Vzhledem ke spolupráci hejtmanství s českým výborem UNICEF se ve středních Čechách zapojují také žáci, učni a studenti – a panenkovská miss má rovněž svou juniorskou kategorii.

Nyní byla uzavřena seniorská soutěž. Účastníky hlasování na facebooku českého UNICEF nejvíce oslovila Amálka, která se zrodila pod rukama Milady Kutílkové z domova seniorů Barbora v Kutné Hoře. Obdržela 365 hlasů. Krásné 334 hlasy získala na druhém místě Babička Marešová vytvořená Karlem Marešem rovněž z Kutnohorska; ze seniorského domova v Čáslavi.

Odtud se na cestu do své nové rodiny vydala i panenka na bronzové příčce pojmenovaná Andělka Strážná, jejíž autorkou je Daniela Horká. Celkem se do soutěže zapojilo 69 ručně vyrobených originálních panenek, které dorazily z celkem 23 míst; často právě z domovů pro seniory.

„Panenky jsou skutečně nádherné,“ zhodnotila zaslaná díla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Generace dnešních seniorů je pro většinu mladších ročníků se svou zručností nedostižná“ zopakovala nad hotovými díly myšlenku, s níž přišla už při vyhlašování soutěže.

Hejtmanka složila poklonu všem soutěžícím a gratulovala těm neúspěšnějším – netají se však tím, jak ji dojal Marešovic tým na stříbrném postu. Obdivnými slovy se připojují v komentářích k internetové galerii i uživatelky facebooku. „Tato se mi líbí,“ připsala k Babičce Marešové Markéta Vaculová. „Tak ten je šikovný,“ reaguje zase Lenka Matoušková na dovednost autora.

Tvůrci Babičky Marešové Karlu Marešovi je 76 let. A při výrobě panenky se rozhodně nepustil do činností, které by mu byly neznámé. Tvořivé aktivity má v oblibě; rád vyšívá a háčkuje. A velkou radost mu udělá, když svým výrobkem může potěšit druhé. O paní Daniele, díky jejímuž nápadu i hbitosti rukou se zrodila Andělka Strážná, v domově prozradili, že je jí 91 let. Ráda čte, věnuje se výtvarné činnosti – a s oblibou tráví čas na zahradě domova u jezírka.