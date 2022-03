„S hrůzou sledujeme události na Ukrajině. Vnímáme, jakému utrpení jsou vystaveni lidé, kteří jsou tímto konfliktem přímo dotčeni. Já i moje rodina považujeme za naši povinnost pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Naše kroky směřujeme jak na rychlou okamžitou pomoc, tak na dlouhodobější podporu lidí, kteří před válkou utekli do Česka,“ říká Pavel Tykač.

Část peněz zamíří prostřednictvím Nadace rodiny Tykačových na sbírkové konto pro Ukrajinu. Další prostředky dostanou záměry partnerských měst a obcí, které organizují ubytování válečných uprchlíků a zaměřují se i na jejich adaptaci v nových podmínkách.

Jiří Jelínek: Místo jedné rodiny uprchlíků přijela k nám na statek celá skupina

Pomoc poskytne také obecně prospěšná společnost Women for Women. „Ve válce jsou jednoznačně nejzranitelnější skupinou děti. Mnohé prožijí strašné věci a některé bohužel i to nejhorší – ztrátu rodičů. Jsme připraveni poskytnout okamžitou finanční pomoc sirotkům po ukrajinských vojácích,“ říká Ivana Tykač, která Women for Women řídí.

V těchto dnech začala Women for Women s ubytováním matek a dětí, které uprchly z postižených oblastí. Odborníci společnosti se soustředí také na odbornou psychologickou a terapeutickou pomoc pro překonání válečných traumat.

Další peníze poputují například na obědy, družiny či kroužky ukrajinských dětí, které budou postupně přicházet do českých škol. Diskutovanou možností je i podpora výuky českého jazyka.

Záchrana volyňských Čechů z Ukrajiny: Do bezpečí se dostalo 88 krajanů

K pomoci se připojí rovněž skupina Sev.en Energy. Ta vedle finančních darů vyhlásila humanitární sbírku mezi zaměstnanci a spolupracuje i se svými dlouhodobými partnery z řad neziskových organizací. V reakci na výzvu Úřadu práce ČR firma vytipovala několik desítek pracovních míst, která bude možné nabídnout uprchlíkům nebo Ukrajincům, kteří zde už nějakou dobu žijí, ale nyní zůstali bez hlavního příjmu, protože jejich živitelé odcházejí bojovat za svou vlast.