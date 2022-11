Pecková: Středočeský kraj by mohl kvůli zimě čelit další uprchlické vlně

ČTK

Středočeský kraj by podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) mohl kvůli zimě čelit další uprchlické vlně. Pokud by příliv běženců zesílil, měl by se zvýšit počet pracovníků na nynějších registračních místech. V případě velkého počtu běženců by kraj mohl znovu otevřít velké asistenční centrum. Situací se bude příští týden zabývat krajský krizový štáb. Pecková to řekla na pondělní tiskové konferenci v Praze pořádané ke dvěma rokům v čele kraje.

Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje. | Foto: ČTK