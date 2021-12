K jednotné síti veřejné dopravy PID v kraji chybí připojit tři oblasti

Takzvaná integrace autobusů v jednotlivých regionech středních Čech do jednotného dopravního systému PID, na níž se pracuje už několik let, spěje do finále. Hotovo v celém kraji by mělo být do poloviny příštího roku, řekl Deníku krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Pak má dojít na vylepšování vazeb PID přes hranice Středočeského kraje.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Zásadní změny veřejné dopravy v části Středočeského kraje přinesla integrace autobusů na Mladoboleslavsku platná od neděle – s tím, že řada cestujících se s nimi na vlastní kůži poprvé setkala při pondělním zahájení pracovního týdne. Vedle většího důrazu na spojení mezi Mladou Boleslaví a Prahou se mnohde jezdí jinak v rámci regionu: na 12 linkách byl upraven provoz, vzniklo 37 nových linek – a hned 77 dosavadních zaniklo. Rozsahem byl tento komplex úprav jízdních řádů mimořádný. Hned se navíc přistoupilo i k propojení některých linek do krajů Libereckého a Královéhradeckého. Ke stejnému datu došlo navíc také k rozšíření integrace na Rakovnicku – mimo jiné rovněž s důrazem na spojení s Prahou, ale také s novou linkou do Žatce. A přišly i změny v propojení Prahy s Českolipskem. Cílem integrace je především lepší provázanost a návaznost spojů i linek usnadňující přestup nejen mezi autobusy různých dopravců, ale třeba také mezi autobusem a vlakem. I při přestupování lze využívat jednu jízdenku s účtováním podle času stráveného ve vozidlech a počtu překonaných pásem – a navíc s možností platit přes mobilní aplikaci Lítačka. Při pravidelném dojíždění by také měli cestující mít možnost proti dřívějšku ušetřit, a to díky využívání předplacených časových kuponů nového tarifního systému. V červnu má být integrované celé území kraje Nedělní změny byly v rámci rozšiřování systému PID do dalších středočeských regionů pro letošek posledními kroky. K dokončení integrace v celém kraji dojde v příštím roce, a to připojením tří menších oblastí. Na připojení Vlašimska a Čáslavska má podle slov Boreckého dojít počátkem března – a 12. června bude hotovo, když vše završí integrace Březnicka. Kupkovy účty prací na silnicích: letos bylo opraveno sto kilometrů Následovat bude zlepšování dopravních vazeb přes hranice kraje podobně jako už nyní třeba ve spolupráci s Libereckem nebo zavedení nových vlakových linek mezi Plzní a Berounem. Pozornost se má soustředit třeba na spolupráci s jihočeským partnery. „Chceme také pracovat na rozšiřování technologické platformy, multikanálového odbavovacího systému, o čemž jednáme se zástupci krajů Plzeňského, Libereckého i Jihočeského,“ připomněl Borecký. Znamená to, že by se mohlo cestovat s Lítačkou třeba i dejme tomu z Benešova do Českých Budějovic? To ještě ne, odpověděl radní na otázku Deníku. „Spíš do Tábora,“ upřesnil.

Předplaťte si Deník.cz na jeden rok a získejte jedinečné výhody. Nyní ve vánoční slevě a navíc s řadou benefitů. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu