Náledí nebo zmrazky se podle Českého hydrometeorologického ústavu budou v noci na sobotu lokálně vytvářet při poklesu teplot pod bod mrazu, přičemž toto varování platí od páteční 21. hodiny do sobotní deváté dopolední. Protože chodcům hrozí uklouznutí a řidičům smyk při jízdě i při brzdění, je na místě mimořádná opatrnost; starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům meteorologové navíc doporučují sledovat dopravní zpravodajství. „Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost,“ upozornili.

Soboty, a to během celého dne mezi osmou a devatenáctou hodinou, se pak týká varování před sněžením: napadnout by mohlo sedm centimetrů za 12 hodin či 15 centimetrů za 24 hodin. Ne však plošně: výstraha před novou sněhovou pokrývkou se vztahuje na oblasti na západě a jihozápadě kraje: na Benešovsko, Berounsko, Černošicko, Dobříšsko, Hořovicko, Kladensko, Příbramsko, Rakovnicko, Říčansko, Sedlčansko, Vlašimsko a Voticko. Rovněž v tomto případě je na místě opatrnost chodců i řidičů; motoristé by neměli vyjíždět bez zimních pneumatik s dostatečnou výškou vzorku. Vedle komplikací v dopravě jsou v případě mokrého sněhu možné i škody na stromech a lesním porostu nebo poničení drátů elektrického vedení vedoucí k výpadkům v energetice.

Předpověď pro noc z 23. na 24. prosince meteorologům vyšla; v některých středočeských regionech bylo opravdu hodně kluzko. Zřejmě nejhorší situace ve středních Čechách podle údajů policie nastala na pomezí Příbramska, Benešovska a Jihočeského kraje: na výjezdu z města Sedlec-Prčice po silnici II/120; konkrétně ve dvoukilometrovém úseku mezi středočeskou osadou Vrchtotice a osadou Libenice u městysu Borotín na Táborsku.