Milionem korun by Středočeský kraj měl pomoci léčit rány, které ve čtvrtek večer při ničivé bouřce provázené i vzdušným vírem utrpěl jih Moravy. Podle slov hejtmanky Petry Peckové (STAN) tak alespoň zní návrh, o kterém budou po víkendu rozhodovat středočeští zastupitelé. Jejich jednání je shodou okolností svoláno hned na pondělí.

Peníze z tohoto daru by měly být určeny pro nejpostiženější obce – tedy pro místa, která tornádo nejvíce zdevastovalo. Rozhodnutí o jejich konkrétním využití by mělo být věcí tamějších krajských orgánů v čele s hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL). Nejhůř živly škodily na Břeclavsku a Hodonínsku.

@StredoceskyK na pondělním zastupitelstvu uvolní 1 milion Kč jako humanitární pomoc @Jihomoravsky_kr a dá hejtmanovi @JanGrolich a orgánům kraje na zvážení použití financí na konkrétní účely. Nebudeme zřizovat další účet, prosíme o příspěvky na již zřízené transparentní účty. ?? — Petra Pecková (@PPeckova) June 25, 2021

Jak středočeská hejtmanka naznačuje, společně s dalšími kraji může být v případě potřeby nabídnuta i jiná podpora. „Všichni hejtmani večer projevili součinnost a připravenost okamžitě pomoci občanům Jihomoravského kraje,“ uvedla Pecková.

Pomoc partnerům v nouzi

Ze středních Čech se chystají přispět i některé spolky či firmy, o možnostech podpory se bude debatovat rovněž třeba v rámci církví. Také leckterá města zvažují možné formy pomoci. Platí to třeba v Lysé nad Labem na Nymbursku, jež je partnerským městem Břeclavi – a jak Deníku řekl starosta města Karel Otava (ČSSD), kontakty jsou letité a pravidelné. I nyní je ve spojení s břeclavským starostou Svatoplukem Pěčkem (ANO) – a po jednání tamního krizového štábu už ví, co moravští přátelé aktuálně potřebují nejvíc.

„Dal mi e-mailovou adresu na tým lidí, který pomoc koordinuje; tam pošleme, co můžeme nabídnout – a oni si vyberou, co by potřebovali,“ řekl Otava. Soudí, že hodit se budou třeba připravená elektrocentrála nebo plachty na zakrytí střech; naopak už předběžně ví, že asi nebudou potřeba taktéž nabízené vysoušeče. A využita zřejmě nebude ani nabídka poskytnutí volných bytů. Dobrovolní hasiči z Lysé jsou nejen připraveni do Břeclavi dovézt vyžádaný materiál, ale počítají s tím, že jejich parta pojede i na pomoc. Předběžně očekávají, že by to mohlo být zhruba v pondělí či v úterý, až přijde čas vystřídat unavené místní „kluky“.

Podle kontaktu s partnery se právě tohle jeví jako pro tuto chvíli nejaktuálnější. „Ani nemá smysl je teď zavalit penězi; ty budou potřeba později,“ poznamenal Otava. Připomněl, že v Břeclavi mají zřízený transparentní účet – a jakou částku na něj z Lysé pošlou, budou radní rozhodovat v úterý. Právě tam město nasměruje kompletní finanční pomoc, i když chce podpořit také obce v okolí; peníze se pak budou rozdělovat v místě.

Otava připomněl, že v Lysé nesledují jen dění v Břeclavi, ale i co se odehrává kolem: tornádo zasáhlo větší část tamního obvodu obce s rozšířenou působností směrem na Hrušky. „Já ty obce znám, protože tam mám i spolužáky; o to víc to tady prožíváme,“ konstatoval. Připomněl současně, že reagovat na situaci, kdy se lidé v jiném regionu potýkají s řáděním živlů, nebudou v Lysé poprvé. „Loni jsme také poskytli finanční podporu, když to vyplavilo Šumvald,“ poznamenal starosta.

Přispět lze na různé účty

Již během noci na pátek také Deník ve středních Čechách zaznamenal zájem o číslo konta, na které by mohli svými dary přispívat jednotlivci. Účtů, lam lze přispívat, je hned několik. Jihomoravský kraj odkazuje na sbírku Diecézní charity Brno, jejím prostřednictvím je možné jak přispět na účet, tak poslat z mobilu DMS; darovací SMS zprávu. Desítky tisíc lidí již v prvních hodinách po katastrofě reagovaly také na sbírku Nadace Via: miliony, které se na jejím kontě sešly, se už šplhají do desítek. Peníze pro postižené moravské regiony on-line vybírá i dárcovská platforma Znesnáze21. Postupně přibývají i další; často lze jejich aktivity vyhledat na sociálních sítích podle hashtagu #pomocmorave.

Středočechům hejtmanka Pecková v této souvislosti vzkázala prostřednictvím sociálních sítí: „Nebudeme zřizovat další účet, prosíme o příspěvky na již zřízené transparentní účty.“ Ne všichni to ale vidí stejně. Třeba město Benešov, kde radní odkazující na přání občanů rozhodli o zřízení veřejné sbírky pro moravské obce v pátek dopoledne, ohlašuje na sobotu zveřejnění čísla vlastního transparentního účtu. „Sbírka probíhá schvalovacím procesem,“ vysvětlila tajemnice městského úřadu Magda Zacharieva, že krajský úřad sice osvědčení ke konání veřejné sbírky vydal neprodleně, ale podle zákona ji lze vyhlásit až následující den po doručení krajského osvědčení. Ve středu pak budou benešovští radní jednat i o přímé finanční pomoci z městského rozpočtu nejpostiženějším obcím, uvedla Markéta Pazderová z městského úřadu. „Tak, aby cílená peněžní podpora dorazila na Moravu dříve, než bude uzavřena veřejná sbírka,“ vysvětlila.

Nabídky slovem i písmem

Od pátečního rána Jihomoravský kraj spustil krizovou linku 800 129 921, což je číslo, jehož prostřednictvím může kdokoli nabízet jakoukoli pomoc postiženým obcím a jejich obyvatelům. V nepřetržitém provozu bude i během víkendu. Nově je takto využito telefonní číslo, které původně sloužilo k zajištění pomoci s registrací k očkování proti onemocnění covid-19. Nabídku pomoci je také možné zaslat e-mailem na oficiální krajskou adresu dobrovolnici@jmk.cz.