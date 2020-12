Střední Čechy tak upevnily postavení nejlidnatějšího regionu republiky. Hlavní město Praha, jemuž patří pomyslná druhá příčka, má evidováno o 64,5 tisíce obyvatel méně, připomněl vedoucí oddělení informačních služeb krajské správy Českého statistického úřadu Pavel Hájek.

Nejlidnatější byl podle jeho slov k 30. září v kraji okres Praha-východ s 188 276 obyvateli; tamější přírůstek (3098 osob) zároveň představuje rekord v rámci republiky. „Následovaly okresy Kladno (166 854), Praha-západ (151 663), Mladá Boleslav (130 888), Příbram (115 312), Mělník (109 986), Kolín (103 419) a Nymburk (101 483),“ upozornil Hájek. Naopak na konci pomyslného žebříčku se dlouhodobě drží okres Rakovník (55 811); pod stotisícovou hranicí zůstaly také okresy Kutná Hora (76 254), Beroun (96 204) – a těsně rovněž Benešov (99 820).

Nárůst díky stěhování

Aktuálně dostupné údaje, které statistici označují jako předběžné výsledky, ukazují, že za prvních devět měsíců letošního roku přibylo v kraji 10 829 lidí. Ve srovnání s loňskem se však přírůstek zpomalil.

Citelně, o třetinu, poklesl především počet nových sousedů, kteří se přistěhovali ze zahraničí. To v době koronavirové pandemie nepřekvapí. „Saldo stěhování z ostatních částí republiky se zvýšilo o téměř šest procent,“ upozornil Hájek na opačný trend v podobě přílivu lidí z jiných koutů republiky. Vzhledem k úbytku příchozích z ciziny se nicméně nárůst počtu obyvatel kraje související se stěhováním snížil ve srovnání s loňskem o desetinu. Celkově se sice od ledna do září přistěhovalo do kraje dokonce 23 628 lidí – naopak 13 550 se však vystěhovalo.

Výjimečnost okolí metropole

S největší pravděpodobností, alespoň soudě podle řeči čísel, se již usedlejší Středočeši mohou nejvíce potkávat s novými příchozími z Prahy; dále pak nejspíš ze severu Moravy i Čech či ze Zlínska a Karlovarska. Jako nejoblíbenější oblasti nových příchozích se jeví především Praha-východ i Praha-západ; tyto okresy v zázemí Prahy mimořádně lákají dlouhodobě. Mají výrazný náskok před Kladenskem, Mladoboleslavskem a Berounskem.

Právě stěhování, v souvislosti s nímž přibylo v kraji 10 078 hlav, má na nárůstu počtu obyvatel kraje lví podíl. Takzvanou přirozenou měnou, tedy díky převaze počtu narozených dětí nad zemřelými, přibylo 751 osob. Křik narozených dětí se častěji než pláč truchlících pozůstalých ozýval jen v pěti okresech.

Jednoznačně nejvíce miminek přivítali v nejbližším okolí metropole, obzvlášť na Praze-východ. Do budoucna to může přivodit chmury tamním starostům, kteří už dnes leckde počítají místa ve školkách i základních školách s těžkou hlavou. Dalšími okresy s převahou narozených dětí pak jsou Beroun, Mělník a Mladá Boleslav.

Přírůstek počtu obyvatel za první tři čtvrtletí:

Region Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Benešovsko -97 1526 1023 503 406 Berounsko 91 2233 1178 1055 1146 Kladensko -102 2545 2072 473 371 Kolínsko -18 2199 1385 814 796 Kutnohorsko -40 1301 835 466 426 Mělnicko 89 2024 1429 595 684 Mladoboleslavsko 53 2352 1882 470 523 Nymbursko -27 2076 1452 624 597 Praha-východ 496 6010 3408 2602 3098 Praha-západ 480 5011 3166 1845 2325 Příbramsko -123 1418 1087 331 208 Rakovnicko -51 882 582 300 249 Středočeský kraj 751 23 628 13 550 10 078 10 829 Hlavní město Praha 1708 30 877 25 398 5479 7187 Česká republika -1673 41 512 25 939 15 573 13 900



Zdroj: Český statistický úřad; údaje za leden až září 2020