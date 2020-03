Ve čtvrtek o tom informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S vysvětlením, že důvodem je pokles výběru jízdného a zvýšení nákladů na opatření proti šíření nového typu koronaviru.

Peníze ve výši jedné standardní měsíční platby by dopravci měli získat ve dvou splátkách; vždy v 50procentní výši. Pokud radní schválí předložený návrh, první by měla přijít již na počátku dubna; druhá pak začátkem května. S vyúčtováním mimořádně poskytnuté zálohy s každým dopravcem pak hejtmanství počítá do konce letošního roku.

Sami radní se nicméně nemusí spoléhat na to, že je na jejich jednání doveze autobus – a možná nepojedou ani autem. Vše si nachystali tak, aby mohli jednat i bez osobního setkání: prostřednictvím videokonference. Připraveno to mají technicky – a od pondělka rovněž ošetřeno úpravami jednacího řádu: tak, aby bylo platné i hlasování provedené „na dálku“.