V podzemí strávili ve třech různých kolektorech zatím celkem šest dní. V neznámém prostředí, které připomíná labyrint, ověřovali schopnosti čtyřnohého robota pohybovat se jím bez zásahu člověka.

„To, co bylo před 10 až 15 lety jen předmětem výzkumu, je dnes běžnou záležitostí. My chceme, aby roboti prováděli hodně složitých akcí samostatně. Všude tam, kde se nějaká činnost opakuje, umí přesná měření,“ vysvětluje Tomáš Svoboda, vedoucí katedry kybernetiky FEL ČVUT.

Čtyřnohý stroj je možné si i pohladit či jej postrčit, není dobré jej ale zvedat. „Nepochopí to jako laskavý pokyn, nýbrž jako poruchu. Začne hledat pevnou půdu pod nohama, takže zběsile kope nohama dolů a do stran,“ přibližuje Svoboda. Nohy má silné dost na to, aby přežil pád ze schodů.

Jako autíčko na ovládání

Přístroj v hodnotě zhruba milion korun je z výroby připraven na to, aby byl řízen pomocí dat z jeho hloubkových kamer umístěných vpředu, z boku a vzadu. „Jeho základní funkce mu říká: jdi tak, aby ses sám nepoškodil, a kdekoliv něco najdeš, tak reportuj nebo si to ulož do počítače. On vidí hloubku a na základě dat řídí vzor chůze, určuje, kam položí nohu, je to jako autíčko na ovládání. Má ale rád, když mu předem řeknete, že budou schody, po nich chodí lépe pozadu,“ říká výzkumník.

Roboti se dají využít také při živelních katastrofách. Kromě toho na ČVUT mají i další kolové, pásové či létající. Ve srovnání s nimi však stroje SPOT mají několik výhod. Ruka je schopna číst štítky umístěné na kabelech, a robot tak zjistí, kudy kabel vede, a zavede ho do digitální mapy kolektoru. Ruka také umožňuje nahlédnout do míst, kam se robot normálně nedostane, může s ní uchopit předměty, odstranit překážky či otevírat dveře.

Data získaná v pražském podzemí se využijí k vytvoření 3D modelu mapy kolektorů. „Nahradíme jimi fyzické prohlídky. Zájemcům o podzemí nabídnou představu o tom, kudy kabely a strategické sítě v Praze vedou,“ řekla Barbora Švecová za společnost Kolektory Praha. V minulosti se do kolektorů chodilo na veřejné prohlídky, nyní jsou však veřejnosti nepřístupné, neboť se jedná o strategickou infrastrukturu.