Před cestou do Prahy však ještě stihla společně s dcerou i návštěvu zápasu týmu svého syna v pozemním hokeji. Vítězného utkání; 15:0. A Deníku připomněla, že právě Mnichovice s 80letou tradicí jsou celorepublikovou líhní talentů – a drží tituly mistrů republiky od žáků po dospělé.

Kandidátka, v jejímž čele stojíte, se s podporou 22,21 procenta hlasů stala v kraji vítěznou. Čekala jste takový úspěch?

Z čeho mám nesmírnou radost a velmi mě to potěšilo, je neuvěřitelná volební účast. To je skvělou ukázkou toho, že – covid necovid – lidem nejsou věci veřejné a správa jejich kraje jedno. Potěšující je i to, že svou důvěru dali nám. My jsme očekávali tak maximálně dvacet procent; výsledek předčil naše očekávání. Jsem ráda, že voliči ocenili naši práci, zhodnotili zkušenost, kterou máme za sebou na obcích, které spravujeme, i vizi kraje, které chceme docílit. Že lidé, které máme na kandidátce, řeší nejen svoji obec, ale i problémy v širším regionu. Myslím, že to je nejen očekávání, že budeme kraj spravovat dobře, ale i oznámkování práce nynější paní hejtmanky a jejích afér. K tomu se ale nechci moc vyjadřovat. Nechtěla bych házet do koše všechnu práci, kterou Středočeský kraj udělal; byla to spousta dobrých věcí.

Co byste tedy ocenila? V čem je žádoucí pokračovat?

Dobrou práci udělal radní pro finance Gabriel Kovács. Určitě budeme pokračovat v řadě investic, které má kraj připravené. Pokračovat budeme v získávání peněz z Evropské unie, kde je řada projektů spolufinancovaných a musí se vysoutěžit, realizovat a udělat závěrečné vyhodnocení.

Co naopak odmítáte? Dá se například říci, zda míníte pokračovat v proplácení žákovského a seniorského jízdného?

To zatím nejsem schopna komentovat, protože to neprošlo debatou v naší budoucí koalici. V čem určitě pokračovat nebudeme, je to, jakým způsobem kraj komunikuje navenek: s občany, obcemi i s novináři. Já bych chtěla, aby byl kraj pro obce i občany stoprocentně otevřený, přívětivý, transparentní; ale i to, aby byl předvídatelný.

Mluvme tedy otevřeně. Vy patříte k nejvážnějším kandidátům na obsazení hejtmanského postu. Máte v té souvislosti nějaké bližší informace, o nichž se zatím má spíše mlčet?

To je věcí koaličního vyjednávání. A já nikdy neříkám hop, dokud jsem nepřeskočila.

Vybíráte si ale už nyní spolupracovníky, na které je spolehnutí?

Vybudovat si tým bude strašně důležité. K tomu si dávám čas takové dobré tři měsíce.

Víte už, jaký krok či bod volebního programu budete prosazovat jako první? Čím začnete?

Právě tou transparentností, která se dá z mého pohledu změnit poměrně rychle.

Takže chcete i bourat turnikety u vstupu do budovy krajského úřadu?

Že bych je chtěla zrušit, je takový symbol. Symbol otevřenosti úřadu, který je tady podle mě pro lidi. Má jim pomáhat – a ne je buzerovat a lustrovat při vstupu. Je to krajský úřad – ne ministerstvo, kde jsou bezpečnostní pravidla nastavena daleko přísněji. Tohle je ale opravdu jen symbol. Otevřou se informace, budou zveřejňovány věci, které kraj má povinnost zveřejnit – třeba i nařízením ministerstva vnitra pod pokutou a dosud to neudělal. Já považuji za automatické, že to ihned uděláme. Jinak bude k řešení celá řada věcí. Tou nejdůležitější a opravdu hned první bude samozřejmě covid.

Zůstanete starostkou i v případě zvolení hejtmankou?

Pokud budu zastupitelstvem kraje zvolena, požádám zastupitele města, aby se moje funkce starostky změnila na neuvolněnou. Případně abych se rovnou stala už jen zastupitelkou. Na tom se musíme domluvit podle operativy, která nás čeká. S převolením nové starostky je spojeno velké množství administrativy typu změna všech podpisových vzorů pro banky, všechny příspěvkové organizace a podobně – a já nevím, jestli na to teď bude čas. Ale skutečně obě funkce dohromady vykonávat nebudu; to dlouhodobě není možné.

Odhadnete, kdy bude opravena krajská silnice z Mnichovic do Ondřejova?

Takových silnic máme spousty. Ale skutečně jsem od občanů začala dostávat zprávy: tak konečně to už bude u nás opraveno… Takových požadavků mi přišla celá řada. Silnic k opravení je opravdu mnoho a budeme na tom pilně pracovat. V jakém měsíci to bude, přesně říci nedokážu. Souhlasím ale, že opravit je to potřeba.

Vašemu úspěchu ve volbách předem věřily sázkové kanceláře. Třeba Fortuna avizovala ve středních Čechách zajímavý souboj s tím, že je favoritem hnutí STAN s kursem 1,7:1 před ODS (2,6:1). Nemáte vsazeno?

Ne, já nesázím. Vždycky si tipuji ve své hlavě, ale sázky za peníze neuzavírám. Je ale pravda, že když nám dali opravdu dobrý kurs, potěšilo mě to.

Petra Pecková (1975)



- Bez politické příslušnosti

- Rozvedená, dvě děti

- Dříve závodně hrála basketbal

- Starostka města Mnichovice na Praze-východ (od roku 2014, předtím byla po čtyři roky neuvolněnou místostarostkou); členka představenstva Sdružení místních samospráv ČR (od roku 2016)

- Vystudovala žurnalistiku a politologii i obor veřejná a sociální politika

- Pracovala pro různé televizní stanice (Nova, ČT, Barrandov) jako reportérka, režisérka i scenáristka; podílela se na vzniku pořadů jako Občanské judo, Víkend, Zálety, Áčko, 112 – V ohrožení života, Tísňová linka, 112 – Stodvanáctka, Krotitelé dluhů



Zdroj: Mnichovice.cz