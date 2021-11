Krajský úřad ve věci Babišova údajného střetu zájmů rozhodoval opakovaně – a znovu vyhověl jeho odvolání proti černošickému rozhodnutí. Krajský úřad o tom v úterý informoval na svém webu. S tím, že rozhodnutí je již v právní moci, jíž nabylo doručením. Stalo se tak ještě v den vydání rozhodnutí, a to díky využití datové schránky. Kauza by tak měla být u konce.

Vracet se k rozhodnuté věci není důvod

„Krajský úřad Středočeského kraje v rámci výkonu přenesené působnosti rozhodl dne 16. 11. 2021 o odvolání obviněného Ing. Andreje Babiše proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice ze dne 21. 9. 2021 ve věci přestupku podle zákona o střetu zájmů tak, že napadené rozhodnutí zrušil a řízení o přestupku zastavil,“ konstatuje stručné sdělení krajského úřadu. Aktuální verdikt kraj zdůvodňuje takzvanou překážkou věci rozhodnuté, existující v souvislosti s tím, že o totožném skutku již krajský úřad v minulosti pravomocně rozhodl. „Podle zákona nikdo nemůže být obviněn z přestupku za skutek, o němž již bylo v jiném řízení proti téže osobě pravomocně rozhodnuto,“ vysvětluje krajský úřad. Toto zdůvodnění se zdá dávat za pravdu slovům Babišova advokáta Václava Knotka, podle něhož černošický úřad pochybil: vůbec neměl zahajovat další řízení, i když obdržel nový podnět.

Konkrétně kraj odkazuje na své rozhodnutí ze dne 26. 9. 2019, které zrušilo tehdejší verdikt černošických úředníků s tím, že střet zájmů nebyl prokázán. Vyvolalo to tehdy velkou bouři v médiích i v části politické scény, odkazující především na fakt, že středočeskou hejtmankou tehdy byla Jaroslava Pokorná Jermanová z Babišova hnutí ANO 2011. Marně se ona i tehdejší ředitel krajského úřadu Jiří Holub snažili argumentovat, že šlo o rozhodnutí úřadu v režimu přenesené působnosti výkonu státní správy, což hejtmanka jako představitelka samosprávy nemůže ovlivnit (a ani se o to nesmí snažit); rozruch to byl skutečně značný a její vysvětlení halasně odmítající. Na sloupu semaforu u přechodu pro chodce v těsném sousedství budovy hejtmanství ostatně od té doby dodnes zůstala samolepka – nyní již notně vybledlá – hanobící jméno konkrétního úředníka, jenž byl tehdy pod rozhodnutím vyznívajícím v Babišův prospěch podepsaný. Mimochodem – nynější ředitel krajského úřadu Jan Louška, Holubův nástupce, býval v minulosti tajemníkem (tedy šéfem úřadu) i na černošické radnici.

Pokuta byla maximální: čtvrtmilionová

Městský úřad Černošice se kauzou zabýval v první instanci na základě místní příslušnosti jako úřad obce s rozšířenou působností (na niž je přenesena část výkonu pravomocí státní správy náhradou na někdejší okresní úřad). Toto přidělení věci k rozhodnutí ve správním řízení vychází z faktu, že Babiš má trvalé bydliště na Praze-západ; konkrétně v Průhonicích. Černošičtí úředníci opakovaně rozhodli o vině obviněného i o uložení peněžitého trestu (poprvé 200 tisíc korun a podruhé v maximální možné výši 250 tisíc), čímž v očích Babišových odpůrců získali pověst hrdinů, kteří se nebojí ukázat prstem na kohokoli, byť jde i o premiéra. Černošičtí úředníci opakovaně dospěli k závěru, že politikům nedovolený vliv na média (těm totiž zákon zakazuje být vlastníky periodického tisku) Babiš má i po převedení majetku do svěřenských fondů v roce 2017.

Babiš naopak od počátku tvrdil, že ve střetu zájmů není, jestliže firmy nevlastní – a obvinění je jen nesmyslně vykonstruované jeho odpůrci v politicky motivované kauze. Podnět týkající se možného střetu zájmů střetu zájmů předsedy vlády opakovaně podala česká pobočka protikorupční organizace TI neboli Transparency International. Rovněž opětovná rozhodnutí černošického úřadu v jeho neprospěch, jež postupně byla hned tři (kraj nejprve věc vrátil k novému projednání a pak dvakrát řízení zastavil), dlouhodobě označuje za účelová a zřejmě ovlivňovaná jeho politickými oponenty. Nyní již dosluhující premiér se také dlouhodobě vymezuje proti systému, který rozhodování v tak komplikované věci svěřuje lokálním úředníkům z malého města.

Centrální orgány verdikt kraje nezvrátily

Novému podnětu za strany TI, jež nyní krajský úřad smetl se stolu, předcházela ještě právní bitva navazující na jeho rozhodnutí z roku 2019. Protikorupční organizace se je snažila zvrátit podáními zaslanými nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi a ministerstvu spravedlnosti. Babišovi odpůrci však loni v létě zůstali zklamáni. Zeman sice konstatoval, že závěr krajského úřadu není správný, nicméně nehledal tak závažný veřejný zájem, aby ve věci podával správní žalobu. A ministerstvo oznámilo, že žádosti TI o přezkum rozhodnutí nevyhoví.

Podle tehdejšího vyjádření mluvčího Vladimíra Řepky ani jinak postupovat nemohlo, jestliže podání TI neuvedlo žádné nové skutečnosti. „Je s podivem, že právníci této organizace nevědí, že kdybychom vyhověli jejich požadavku, porušili bychom zákon,“ poznamenala loni v srpnu ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Ministerstvo ostatně postup středočeského krajského úřadu přezkoumávalo už o rok dřív. Dospělo tehdy k závěru, že rozhodnutí odvolacího správního orgánu nebylo vydáno v rozporu s právními předpisy.