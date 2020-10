Specializované vybavení určené zejména ke kontrole šoférů nákladní dopravy se tak vlastně zdvojnásobilo. Už před dvěma roky kraj pro policii pořídil první podobné auto – tehdy postavené na zakázku jako unikát vycházející z požadavků policie, avšak bez přímé opory v obdobném, již existujícím typu, který by posloužil jako předloha. Při objednávce mladšího sourozence se tak vycházelo i z praktických zkušeností policistů s každodenním využíváním první darované dodávky.

Vážení a hlídání odpočinku

Vozidlo se speciální nástavbou na podvozku Mercedes-Benz kraj pořídil za šest milionů korun; přesná částka dosahuje 5 991 360 Kč s DPH. Podle údajů krajského úřadu se jedná o součet nákladů na pořízení vozidla, zhotovení nástavby i její vybavení technickými prostředky. Zejména jde o mobilní váhy pro kontrolu hmotnosti vozidel přímo v terénu. Prověřovat je však možné i leccos dalšího – například dodržení rozměrů nákladních souprav, kontrolovat technický stav, platnost dokladů či jejich pravost a podobně.

Hlavní důraz je však vedle vážení kladen na dodržování takzvaných sociálních předpisů: respektování limitů pro maximální dobu řízení a předepsaného odpočinku. Ne náhodou: unavený a ospalý řidič bývá označován za velké nebezpečí pro okolní provoz. A pokud se mu klíží oči za volantem kamionu, třímá v ruce skutečně strašlivou zbraň.

Spory kolem přetížení vozidel

Přetížené kamiony bývají často označovány za jednoho z hlavních viníků špatného stavu středočeských silnic – a to zejména v případě krajem spravovaných silnic II. a III. třídy, které na nadměrnou zátěž nejsou konstruovány. Těžká nákladní doprava by měla využívat hlavní tahy – a ta tranzitní obzvlášť. A jak krajští politici, tak představitelé některých radnic i občané poukazují na to, že leckteří šoféři sjíždějí ze zpoplatněných komunikací, aby ušetřili na mýtném. Za nesmysl to naopak označují zástupci dopravců i jejich profesního sdružení. Trvají na tom, že jestliže jejich firmy zákazníci platí za to, že náklad přepraví mezi určenými místy co nejrychleji, objíždět mýtné se nevyplatí.

V pořádku ale není ani přetížení menších vozidel – jako třeba v případě odhalení dodávky mířící po dálnici D8 od Prahy na Ústí nad Labem, kdy u tříapůltunového vozidla váhy odhalily 1,5 tuny nad limit (a navíc se ukázalo, že v nákladovém prostoru jsou drůbeží maso a mořské plody uloženy v nevhodných podmínkách, takže přivolaní veterináři nařídili jejich likvidaci). Taková auta mohou podle policie představovat hrozbu v silničním provozu, a to jak pro své okolí, tak pro vlastní posádku. Kvůli příliš těžkému nákladu se totiž mohou chovat nepředvídatelně, a to nejen za zhoršených meteorologických podmínek; problém může nastat třeba v případě nutnosti reagovat na neočekávanou situaci prudkým brzděním.