O něco horší to je na Strakonické. Jízda směrem do centra nyní průměrně zabere asi o dvě minuty více oproti obvyklému stavu. „Větší zhoršení bylo v prvních deseti dnech oprav, kdy se demolovala nájezdná rampa na most a jezdilo se jedním pruhem, nyní již je provoz obnoven zpět do obou pruhů,“ řekl Burgr.

Výkyv v prvních dnech zaznamenala i Jižní spojka, nyní se zde kolony drží na obvyklých hodnotách. Asi o minutu déle trvá cesta po Strakonické od křižovatky s Nádražní směrem na most.

Nejhorší je však situace na Komořanské. „Což není s podivem, vycházelo to v dopravních modelech. Je to až devět minut. Prodloužení dál na Modřanské vytváří další efekt, v úseku od ulice Generála Šišky po rampu Modřanská dochází už k mírnému zlepšení,“ popisuje dopravní inženýr.

Ve Vídeňské pak zdržení nabírá asi jednu minutu, stejně tak trvá o jednu minutu déle jízda po samotném mostě.

Důvody, proč k nedošlo výraznějšímu zhoršení, vysvětlují data z dopravní telematiky. Jednoduše totiž jezdí méně aut, na Strakonické dokonce až o čtvrtinu. Na Dobříšské je pak provoz slabší průměrně o šest procent.

Data město čerpalo z několika zdrojů. Jedním z nich je aplikace Waze, dále údaje nabíralo vlastní měřící vozidlo, která trávilo čas v kolonách na objízdných trasách, využívaly se též telematické systémy a vyhodnocovaly kamerové záznamy.

Objížďka přes okruh a D1 zdržuje

TSK také měřila čas strávený v kolonách na objízdných trasách. Vyšlo, že objízdná trasa přes Pražský okruh a ulicí K Barrandovu na Jižní spojku je dokonce rychlejší v odpolední špičce o jednu minutu a 22 sekund a v ranní špičce asi o minutu.

Na druhé oficiální objízdné trase přes Pražský okruh a dálnici D1 je to ale horší. „Zejména kvůli úseku na D1, kde dochází k naprosto obvyklé tvorbě kolon, v odpoledních hodinách je nárůst asi o sedm minut a o tři minuty v ranní špičce,“ řekl Burgr.

Hromadné dopravy se opravy příliš nedotkly. „Provoz MHD probíhá tak, jako kdyby žádná rekonstrukce Barrandovského mostu nebyla. Samozřejmě v ranní špičce docházelo k určitým zdržením, to je ale standardní stav,“ řekl náměstek ředitele organizátora pražské veřejné dopravy Ropid Martin Šubrt.

Mírný nárůst v řádech desítek sekund je podle Šubrta u linek č. 165 a č. 170. Naopak zásadní zlepšení je díky novému pruhu ve Strakonické. Nepotvrdilo se také, že by se linka č. X125 jezdící přes Jižní spojku výrazně zdržovala, bude proto opět spojena od prázdnin do jedné linky č. 125.

Podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) bude náročný ještě 30. červen a 1. červenec, kdy obyvatelé Prahy vyráží na prázdniny mimo město.

„Pomohla nám vratná rampa na Strakonické u Lihovaru, tou projede kolem šesti tisíc aut denně, ty dříve jezdily rampou na most. A rozšíření rampy z Barrandovského mostu dolů do Modřanské o jeden pruh, což přispělo k tomu, že se kolona neprodlužuje až na most,“ řekl Scheinherr.