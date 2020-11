Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu (ČCA) streamovaném z Divadla Archa na web ČT art byly v pondělí 23. listopadu vyhlášeny výsledky 5. ročníku této soutěžní přehlídky realizovaných staveb, kterou organizuje Česká komora architektů (ČKA). Hlavní cenu získali Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov architekti za rekonstrukci a dostavbu Sídla firmy Lasvit v Novém Boru. Jaké pražské projekty zaujali porotce? A čím?

Revitalizace náplavek

Verdikt poroty: „Porota byla okouzlena projektem na revitalizaci pražských náplavek, nadšená jasným a zároveň citlivým návrhem nových otvorů do kobek podél Vltavy. Celý projekt pokrývá celkem čtyři kilometry, na kterých přináší do jednoduše rekonstruovaných nik novou náplň, jako jsou kavárny, galerie, dílny a veřejné toalety.“

Podle České komory architektů odbornou porotu nejvíce zaujala důmyslná otočná eliptická skleněná okna/dveře do některých kobek, která byla umístěná do původních oblouků nábřežní zdi. „Přinášejí do místa cosi čerstvého a vzrušujícího a zároveň sem dobře zapadají a nevypadají nepatřičně.“

Architekt: Petr Janda/brainwork

Rodinný dům Jinonice

Verdikt poroty: „Tento rodinný dům v Jinonicích od Atelieru 111 vyvolal mezi porotci velmi inspirující diskusi. Týkala se jeho dialogu se stávajícím okolím, velkého množství různých řezů domem a porovnání minimalistických detailů a místních materiálů. Porota je nadšená tímto příspěvkem do soutěžní přehlídky a považuje ho za dobrý příklad toho, jak může být architektura prospěšná společnosti i soukromému majiteli.“

Architekt: Atelier 111

Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích

Verdikt poroty: „Stavba získala Cenu společnosti Velux za práci s denním světlem. Autoři projektu dostavby ZŠ Járy Cimrmana velmi promyšleně pracují se strategií rozmístění oken, díky čemuž jsou učebny prosvětleny přirozeným světlem téměř po celou dobu obvyklé výuky. Společnost VELUX oceňuje péči, kterou architekti v projektu světelným parametrům věnovali, stejně jako vlastní provedení učeben, jež díky tomu poskytují plnohodnotný prostor pro celodenní vzdělávání školou povinných dětí.“

Architekt: Progres ateliér

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích

Verdikt poroty: „Stavba získala Cenu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží. MMR vyzdvihlo, že se jedná o účelovou stavbu, u kterých je pořádání architektonických soutěží výjimečné, tím spíše u relativně malé obce, a proto si tento přístup zaslouží ocenění. Výsledek ukazuje, že i u tohoto typu zakázek je smysluplné architektonickou soutěž využít, a to nejen s ohledem na estetickou hodnotu výsledné stavby, ale i na provozní jednoduchost a snadnou údržbu, která nebude rozpočet obce nadmíru zatěžovat. Hasičská zbrojnice nabízí 'za méně peněz více muziky'.“

Architekt: Ehl a Koumar Architekti