Ministerstvo průmyslu v srpnu zmínilo možnost omezení topení ve školách v případě nedostatku paliv. Vláda nyní připravuje změnu vyhlášky, která by upravila předepsanou teplotu ve třídách. Ta je stanovená na optimální teplotu 22 stupňů a minimální 19. Pokud by teplota v učebně poklesla pod 18 stupňů ve třech po sobě následujících dnech, musela by být škola podle aktuální vyhlášky uzavřená.