Výletní vlak Cyklohráček nabídne čtrnáct prázdninových výletů navíc

Cestu k objevování nových cílů nabídne výletní vlak Cyklohráček, orientovaný zvláště na rodiny s dětmi a cyklisty. Tradičně jezdí až do konce října o víkendech a svátcích z Prahy do Slaného – několikrát během sezony si však cestu protáhne až do Zlonic; tam lze v osadě Lisovice navštívit železniční muzeum. Během většiny prázdnin, mezi 11. červencem a 24. srpnem, však speciálně vybavená souprava s hernami i velkým prostorem pro jízdní kola přivítá pasažéry také v úterý a ve čtvrtek.

Nově zrenovovaný vlak Cyklohráček na Hlavním nádraží v Praze. | Video: Deník/Radek Cihla

V těchto dnech bude z Prahy vyrážet různými směry. Umožní to návštěvu rozmanitých cílů: památek, muzeí i přírodních zákoutí. Pojede podle speciálního jízdního řádu, nicméně z pražského hlavního nádraží vyrazí vždy kolem deváté hodiny. Souprava je výjimečná, jízdní řád mimořádný, nicméně jízdné tradiční: platí zde tarif PID i Českých drah a One Ticket. Budete mít za necelý měsíc volno a už nyní vymýšlíte, kam se vypravit s dětmi či vnoučaty? Pro úterý 11. července nabízí Cyklohráček jízdu do Čerčan; mimo jiné přes Vrané nad Vltavou, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. S možností vystoupit třeba k návštěvě naučné stezky na Medníku, prohlídce žampašského viaduktu, hradu a zříceniny či různě zaměřených muzeí včetně Automuzea Svět škodovek. O dva dny později se pojede přes Beroun do Rakovníka, kdy lze cestou využít třeba příležitosti k návštěvě památek včetně zámku Nižbor s připomínku Keltů, hradu Křivoklát či Hamousova statku; příznivce železnice pak jistě potěší ČD Muzeum v Lužné u Rakovníka. Dobrovolné hasičky z Lužné bodovaly v krajské soutěži v požárním sportu Celkem je připraveno 14 výletů, které budou směřovat také do Dobříše, Doks, Jičína, Kácova, Kralovic u Rakovníka, Mšena, Roztok u Křivoklátu a Rožmitálu pod Třemšínem. Cílů je méně než 14 – některé trasy se tedy budou opakovat.

