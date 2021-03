Ne pro nemocnice a jimi provozovaná očkovací centra; ty si podle hejtmančiných slov vytvořily dostatečné zásoby. Pomůcky k tomu, aby rozjeli očkování ve svých ordinacích a v rámci návštěvní služby u nepohyblivých pacientů, však chybějí praktických lékařům.

„Od Sdružení praktických lékařů dlouho slyšíme, že jsou praktici připraveni. Jsem moc ráda, že budu pomáhat,“ napsala k tomu Pecková na twitter. S tím, že teď od nich zaznívají hlasy, že k tomu, aby se zapojili do očkování, jim nejen chybějí dodávky vakcín, ale očkovací látky ani nemají jak vpravit do těla pacientů: chybějí jim stříkačky i jehly. Je tedy na místě požádat správu hmotných rezerv, aby nějaké uvolnila. Zásoby, jimiž by pomohl, kraj k dispozici nemá.

Od Sdružení praktických lékařů dlouho slyšíme, že jsou praktici připraveni. Jsem moc ráda, že budou pomáhat. Ale teď řešíme, že nemají jehly, stříkačky. Požádáme zprávu státních hmotních rezerv o to, aby nějaké uvolnila. Krajské nemocnice a očkovací centra se připravily. — Petra Pecková (@PPeckova) February 27, 2021

Odkazuje současně na středočeský web zaměřený na očkování na adrese ockovani.kr-stredocesky.cz, kde je i sekce věnovaná praktickým lékařům. Cenné poznatky k očkování tam mohou získat zejména ti, kteří nejsou členy Sdružení praktických lékařů, a tudíž k nim informace nepřicházejí jeho prostřednictvím. Mimo jiné se mohou dozvědět, že v první fázi bude praktikům k dispozici pouze vakcína AstraZeneca, již si zatím budou moci objednávat pouze v množství 100 dávek; žádné jiné množství. Více ne proto, že stále zůstává nedostatek vakcín – a méně nelze nabídnout vzhledem k tomu, že minimální množství je deset balení, vysvětluje koordinátor očkování za praktické lékaře ve Středočeském kraji Martin Dudek.