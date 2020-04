Vybavení potřebné k ukončování koronavirové karantény praktickým lékařům ve středních Čechách nechybí – a ani nechybělo. A to ani k 22. dubnu, kdy ministerstvo zdravotnictví nařídilo provádět před rozhodnutím o ukončení karantény test na přítomnost protilátek pomocí takzvaných rychlo- (neboli rapid) restů, ale vlastně ani k původně plánovanému dřívějšímu termínu.

Rychlotest pro testování na koronavirus. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE Krajský úřad v pondělí na svém webu potvrdil dřívější informace kanceláře hejtmanky sdělující již 15. dubna, že každému praktickému lékaři, ať už léčícího dospělé, nebo děti, kraj ze svých zásob poskytuje 20 rychlotestů, když zatím nejsou k dispozici očekávané dodávky od státu. K tomu hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) připomněla, že praktické lékaře také kraj průběžně zásobuje ochrannými pomůckami. Hejtmanství současně pochválilo aktivitu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, které se zapojilo do distribuce rychlotestů i osobních ochranných prostředků do ordinací. Ačkoli si v některých regionech republiky praktici stěžovali na nedostatek testů i ochranných prostředků, které by měli při kontaktu s pacienty v karanténě používat, k těm středočeským se měly dostat včas; ba ještě s předstihem, potvrdil v pondělí krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). „Přestože termín byl ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR následně posunut, lékaři ve Středočeském kraji byli již vybaveni," konstatoval. K praktickým lékařům podle jeho slov putovalo celkem 51 840 rychlotestů, z toho třetina ze zásob kraje a zbytek z dodávky od ministerstva. A nechyběly ani potřebné ochranné pomůcky. „Středočeský kraj dodal lékařům kompletní sortiment: respirátory, brýle, obleky, rukavice – a dříve také ochranné štíty, případně dezinfekci a roušky," uvedl v pondělí Bezděk.

Rychlotesty dodané středočeským praktickým lékařům