OBRAZEM: Po dvou letech se na Pražský hrad vrátily velikonoční trhy

V areálu Pražského hradu se po dvouleté pauze opět konají velikonoční trhy. Přístupně jsou každý den od 9 do 18 hodin. Od pátku do neděle jsou pak prodloužené do 19. hodiny.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Velikonoční trhy na Pražském hradě v roce 2022. | Foto: Deník/Lucie Štrachová

Pro návštěvníky je každý den připraveno předvádění některých tradičních řemesel. Vystřídají se tu kovář, dráteník, malíři kraslic nebo přadleny ovčí vlny. O víkendech je zajištěn doprovodný program, kde se představí folklorní soubory v tradičních krojích. FOTO: U pomníku Tarase Ševčenka v Praze uctili památku obětí v ukrajinských měst Velikonoce na Pražském hradě se konají na náměstí U Svatého Jiří až do 2. května.