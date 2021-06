Některé nákupy se podle slov nynější hejtmanky Petry Peckové (STAN) jeví jako značně problematické. „Za vysoké ceny – a s velkým otazníkem,“ upřesnila, v čem vidí problém.

Některé nákupy zkoumají auditoři

To, že ceny některých nákupů byly mimořádně vysoké, probírali krajští zastupitelé už v minulém volebním období. Tedy se shodovali, že podstatné bylo především pomůcky obstarat – přičemž existovala období, kdy se respirátory, roušky, rukavice či ochranné obleky nedaly sehnat téměř vůbec; ani předražené. A dodávky od státu, přidělované kraji k dalšímu rozdělování, se všeobecně jevily jako nedostatečné.

Přesto některé krajské nákupy Pecková spojuje se zmiňovaným otazníkem. Zda pomýšlí na to, že by se mohl změnit i ve vykřičník, případně třeba i na paragraf, Deníku nicméně neřekla. To se teprve ukáže – některé transakce zůstávají předmětem prověřování odboru vnitřní kontroly a auditu krajského úřadu.

„Na závěr zatím čekáme,“ konstatovala hejtmanka. Připomněla také, že některé ceny se podařilo změnit: u dodávek, původně dojednávaných v určité době a za konkrétní cenové hladiny, avšak zásilka se zdržela a dorazila už za úplně jiné situace na trhu, kraj získal slevu.

Zásoby vytvořené loni kraj letos rozdal

Minulostí se už staly sklady se železnou zásobou ochranných pomůcek, kterou kraj loni vytvořil jak z dodávek od státu, tak za pomoci vlastních nákupů. Podle hejtmančiných slov byly zbytečné, jestliže nyní mají všechny organizace vlastní dostatečné zásoby – a situace na trhu je taková, že v případě potřeby není problém přikoupit další materiál.

Podle ní tak vznikaly jen zbytečné náklady spojené s vytápěním skladu, navíc za situace, kdy u některých položek chyběly informace o tom, o jak kvalitní materiál se ve skutečnosti jedná (potřebné certifikáty se nenašly zejména pro část dodávek od státu).

Kraj tak tyto zásoby nabídl zdarma k využití různým organizacím, zejména působícím v oblasti sociálních služeb: jak vlastním, tak soukromým. Rozdal vše, byť některé z oslovených organizací reagovaly odmítnutím s tím, že nic nepotřebují. A krajský úřad upozorňoval, že k některým pomůckám není k dispozici certifikát, takže je třeba počítat s nižší úrovní ochrany, než je na nich uvedeno. Část materiálu prý byla i přímo nevhodná – třeba praskající rukavice.