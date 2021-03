Jak nečekaně se dotyčný objevil, tak zase rychle zmizel - a zůstalo za ním jen trochu příjemné vůně. A hodně voňavá nálada. Byl to tak příjemný zážitek, že s tím, co se jejich posádce přihodilo u jedné benzinky na Mělnicku, se středočeští záchranáři v pátek pochlubili na své facebookové prezentaci.

Poděkování za práci záchranářů. | Foto: Facebook ZZS Středočeského kraje

Dočkali se díků za svoji práci; dokonce poděkování hned dvojnásobného. A nebylo to v souvislosti s některým obzvlášť úspěšným zákrokem či zdařile vybojovaným zápasem o konkrétní život. Šlo o vyjádření vděčnosti za práci záchranářů obecně. Za vše, co zdravotníci v rychlých sanitkách dělají v nynější náročné době. „Malé okamžiky, které udělají velký den,“ komentovali to záchranáři.