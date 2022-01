Pracovní karanténu začaly využívat středočeské nemocnice i domovy seniorů

O pacienty se v některých středočeských nemocnicích nyní starají zaměstnanci, kteří by za obvyklých okolností zůstávali doma v karanténě kvůli rizikovému kontaktu s covid-pozitivní osobou. Na to, že v tomto týdnu začali chodit do zaměstnání v rámci takzvané pracovní karantény, ve středu 26. ledna v souvislosti s jednáním krajského krizového štábu upozornila na sociálních sítích hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V režimu pracovní karantény působí zdravotníci, jež nelze nahradit, v několika středočeských nemocnicích. Hned 13 podle hejtmanky v Příbrami, kde nemocnici chybí šest desítek pracovníků (z toho kolem padesátky v souvislosti s covidem; ať už kvůli vlastní pozitivitě, nebo v důsledku karantény), osm pak v Nemocnici Kolín, jíž chybí 63 zaměstnanců. Dále Pecková dopoledne zmínila slánskou nemocnici s jednou pracovní karanténou. Odpolední informace středočeského radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) však ukazují, že institut pracovní karantény je rozšířenější. „V síti krajem zřizovaných nemocnic je nyní hlášeno 31 pracovních karantén, a to výhradně u nelékařského personálu,“ odkázal Pavlík na situaci v pětici velkých oblastních nemocnic. Bez pracovní karantény se neobejdou ani některé domovy seniorů. „Včetně pobytových sociálních zařízení bylo v kraji řešeno 59 žádostí o pracovní karanténu,“ shrnul situaci radní. Online reportáž Nejde o lidi, kteří by byli sami pozitivní, a působí na pozicích, kde je skutečně nelze nahradit, zdůraznil ve středu Deníku ředitel Nemocnice Příbram Stanislav Holobrada, jenž sám má lékařské vzdělání. S vysvětlením, že se jedná o zaměstnance, na něž se karanténní opatření vztahují kvůli pozitivitě rodinného příslušníka. „Oni sami pozitivní nejsou,“ zopakoval Holobrada. Musí se pochopitelně jednat o zcela bezpříznakové osoby. Posilující dávky mají při očkování Středočechů drtivou převahu Na dotaz Deníku upřesnil, že pokud jde o sestry, do fungování oddělení se zapojují zcela běžně; jako kdykoli jindy. Jen se na ně vztahují mimořádná opatření. Důsledné používání ochranných pomůcek je samozřejmost – ty však jsou standardní; nikoli nějak speciální. Včetně respirátoru. Testovat antigenním testem se musejí každý den. A je třeba vyvarovat se zbytečného kontaktu s kolektivem dalších kolegů. „Nesmějí ani do jídelny; jídlo je jim donášeno,“ řekl Deníku ředitel. S dodatkem, že vše vedení nemocnice konzultovalo s hygienickou stanicí – a údaje o pracovní karanténě také hygienikům hlásí. Podobné je to i v dalších nemocnicích. „Řeší absenci personálu buď kvůli nákaze, nebo karanténám, proto se i zdravotnická zařízení na území Středočeského kraje uchylují k využití institutu nařizování pracovní karantény,“ poznamenal Pavlík. „Zatím však jen v omezené míře,“ doplnil. Přistoupit k omezování péče zatím nebylo třeba. Další vývoj? Buď zlepšení, nebo ne Pracovní karantény se podle Holobradových slov uplatňují v příbramské nemocnici od počátku tohoto týdne. Jak to bude dál, je obtížné odhadovat. Ve hře jsou dvě proměnné: šíří se nakažlivá mutace omikron, přičemž nově hlášených pozitivit přibývá rekordním tempem – a situace se poměrně rychle vyvíjí, jestliže doba karantény byla zkrácena na pět dnů. „Těžko předvídat: buď to bude stejné, nebo se to začne zlepšovat,“ předpokládá příbramský ředitel vývoj absencí pracovníků v příštím týdnu. ✅Jedná se o nezbytné zaměstnance, bez kterých by byl provoz ohrožen

✅Bezpříznakové osoby, které mohou na pracovišti pracovat za přísných hygienických opatření.

✅Vše řešeno s příslušnou hygienickou stanicí.

✅V 11 hod zasedá opět po týdnu krizový štáb @StredoceskyK. — Petra Pecková (@PPeckova) January 26, 2022 Slova hejtmanky Peckové nicméně naznačují očekávání, že nemocnic využívajících pracovní karanténu by mohlo přibývat. Zdravotníků s covidovou pozitivitou je nyní v celém kraji 405, přičemž se poslední dobou projevoval trend nárůstu.

