Stále platí, že s přechodem výrazné studené fronty, jež bude přes naše území postupovat k východu, může být spojený severozápadní vítr s nárazy o rychlosti 55 až 70 kilometrů za hodinu; jak přímo na frontě, tak za ní. Očekává se i silný déšť, který místy může být skutečně velmi vydatný.

Je to však přece jen mírnější předpověď než varování pro oblasti více na jihu: tam se čekají i bouřky s nárazy větru až 90 km/h, přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 30 mm a kroupami. Není však vyloučeno, že tyto jevy by zčásti mohly zasáhnout i do okrajových oblastí středních Čech: nejen na jihu, ale i na jihovýchodě.

I varování, které se vtahuje přímo na středočeské regiony, vybízí k velké opatrnosti. A týká se jak chodců a řidičů, tak i majitelů nemovitostí. Ty všechny by škody vichrem mohly ohrozit či postihnout. Očekává se poničení stromů, což může přinést komplikace v dopravě i při zásobování elektřinou, ale rovněž přímé ohrožení; vyloučit nelze také menší škody na budovách či nebezpečí úrazu uvolněnými předměty.