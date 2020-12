Překvapivé rozdíly ve srovnání s minulými lety nabízejí záznamy středočeských hygieniků o infekčních onemocněních přenášených klíšťaty. Proti loňsku i předloňsku se ve statistikách objevily zřetelně nižší počty případů klíšťové encefalitidy i lymské boreliózy. Ano: méně onemocnění než bývalo běžné. Laický odhad by přitom tipoval spíše opak.

Klíště - ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Sice by se nabízela logická domněnka, že v důsledku koronavirových omezení lidé vyráželi do přírody méně – to může vysvětlovat údaje z jara – avšak v létě, hlavní sezoně výskytu klíšťat, přece neplatila taková pravidla, která by lidi nutila sedět doma a nikam nechodit.