Radek Stulík, velitel Městské policie Benešov

Radek Stulík, velitel Městské policie Benešov.Zdroj: MěÚ Benešov

Po celých pět let, co jsem velitelem Městské policie Benešov svému mančaftu vštěpuji zásadu, že mají být dobrými policajty, ale mají stále zůstat lidmi. To probíráme i při pravidelných školeních a jeho dodržování vyžaduji i po svých podřízených. Také proto mi prakticky stále píše jeden z občan, že bychom měli být při zákrocích tvrdší, měli bychom rozdávat víc pokut a víc perzekvovat. To ale není posláním strážníků, i když někteří z nich se tak v minulosti chovali. Právě takoví už ale u benešovských strážníků nepracují, a nyní mám jistotu, že chování a jednání, které požaduji, jsou moji lidé schopni pochopit a naplňovat ho. Snažíme se s lidmi jednat slušně a podřízené proto také upozorňuji, že v případě, že by to tak nebylo, budu to posuzovat velmi přísně a nemohou ode mě čekat nějakou shovívavost.

Nechci úplně hodnotit zákroky v Uherském Hradišti, Ostravě nebo Berounu, protože jsem u nich nebyl. Ale obecně lze zákroky rozdělit na oprávněné a přiměřené, oprávněné a nepřiměřené a neoprávněné. A to, co se v Uherském Hradišti stalo, byť to pravděpodobně byl zákrok oprávněný, považuji, vzhledem k nízké společenské nebezpečnosti jednání toho pána, za zákrok nepřiměřený. A i když neznám detaily případu, z toho, co jsem viděl se trochu divím, že ten pán měl potřebu v přítomnosti malého dítěte se dohadovat se strážníky. Případ jsme probírali také s panem starostou a shodli jsme se na tom, že raději budeme na Městské polici Benešov řešit třikrát do týdne stížnosti, že jsme příliš měkcí, než abychom museli řešit takový exces.