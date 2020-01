Děťátko, jež při narození měřilo 51 cm a vážilo 3520 gramů, pojede v příštím týdnu navštívit hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Za prvním miminkem roku a jeho rodiči se představitelé kraje vydávají pravidelně – vždy s kyticí pro matku, šekem na deset tisíc korun a dárkovým balíčkem obsahujícím dětskou výbavičkou.

Dárky od kraje hejtmanka plánuje rodině prvního miminka roku přivézt uprostřed příštího týdne. „Stejně jako každým rokem přejeme prvním miminkům do života jen to nejlepší, popřeji letos to samé i malému Marečkovi,“ konstatovala. „Především však hodně zdraví; to je nejdůležitější. Ať dělá svým rodičům stále radost,“ poznamenala.

Druhým středočeským miminkem roku 2020 je také chlapeček – Vítek, který se v porodnici Oblastní nemocnice Kladno narodil ve 2.35. Tři minuty po čtvrté hodině ranní pak v příbramské porodnici přišel na svět Matěj. Až v pořadí čtvrtým středočeským děťátkem se letos stala holčička: Eliška, jež se narodila v porodnici v Hořovicích těsně před pátou ranní.

Středočeský kraj patří k regionům, jež mají peníze nachystané pouze pro první dítě roku. Třeba v Praze – kde se vyplácejí 15tisícové částky – odměňuje magistrát všechna miminka narozená 1. ledna. Má to zabránit novoročnímu „soutěžení“ porodnic v hlavním městě, když se v minulosti rozhořely třeba debaty o tom, podle čeho byla přesně určena doba narození „v první vteřině po půlnoci“.

Poskytované částky se jak v hlavním městě, jak ve středních Čechách již delší dobu neměnily. Krajská pravidla stanoví, že poskytnutý finanční dar je určen na nákup potřeb pro miminko: rodiče je tedy nemohou utratit za cokoli. Finanční prémie pro své první občánky roku mají vypsány také některé města i obce.

O všechny děti narozené během ledna pak projeví zvýšený zájem statistici. Právě podle lednových dat se každoročně sestavuje žebříček aktuálně nejpopulárnějších jmen. Loni ve středních Čechách obsadili přední pozice Jakub, Filip a Vojtěch; v řadách holčiček se za pár let sejde ve školkách nejvíce Aniček, Elišek a Viktorií.

Ročně se ve středních Čechách narodí kolem 15 tisíc dětí. V roce 2018, což jsou aktuálně nejnovější ucelená data, jich podle Českého statistického úřadu bylo 14 776 (z toho 7579 chlapců a 7197 dívek). O rok dříve šlo o 15 323 dětí (a rovněž měli kluci převahu, a to v poměru 7957:7366). K roku 2016 se pak váže číslo 14 748, s rozdělením mezi pohlaví 7545: 7203.