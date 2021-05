Běžný provoz obnovili sami od sebe; z vlastního rozhodnutí. Setkalo se to s přízní štamgastů, ale i s ohlasy přesně opačnými.

Potvrzuje to stížnost návštěvníka z Prahy, kterého před týdnem, v sobotu 22. května, šokovalo, co v poledne viděl v jedné z berounských restaurací: navzdory vládnímu nařízení byly všechny prostory veřejně přístupné. Respirátory či roušky nikdo nevyžadoval; ochranu dýchacích cest ostatně neměla ani servírující obsluha. Ani dodržování rozestupů zjevně nikoho nezajímalo, upozornil rozhořčený návštěvník, který v souvislosti se svými zjištěními kontaktoval městský úřad, policii, krajský úřad, hygieniky – a jeho podnět se dostal i do redakce Deníku. „Lidé se navzájem grupovali, u jednoho společného stolu, a to dokonce skupina asi 20 osob; evidentně ne jedna rodina,“ shrnul, co viděl na místě.

Nedostatky téměř při třetině kontrol

Že v berounské restauraci, na niž pisatel upozornil, zaznamenali porušování vládních nařízení i hygienici, potvrdila Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. „Podnět jsme obdrželi a kontrola byla v provozovně provedena 26. května. Byly při ní zjištěny nedostatky týkající se porušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR,“ uvedla. S tím, že věc by měla mít dohru v podobě pokuty: „Za zjištěné nedostatky bude provozovateli restaurace uložena sankce.“

Upozornění, že restauratéři nařizovaná opatření někdy neberou příliš vážně či jsou přinejmenším na štíru s důsledností, se v rámci kraje počítají na desítky. Udání týkajících se nedodržování mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví v potravinářských provozovnách dostala krajská hygiena do čtvrtka 42. „Šetřením těchto podnětů od veřejnosti se krajská hygienická zabývá – a průběžně je vyřizuje,“ řekla Deníku Šalamunová. „Připomněla, že kontrol mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví provedli středočeští hygienici celkem 196. Bezmála u třetiny z nich shledali nedostatky. „Pochybení byla zjištěna v 70 případech; řešena byla domluvou, nebo uložením finanční sankce,“ upřesnila.

Uzavření nemělo právní podklad

Jak to bude s uloženými pokutami, se teprve ukáže. Vše je otevřené minimálně v případech, pokud se zjištěná pochybení týkají nerespektování nařízení k uzavření provozoven. Nejvyšší správní soud totiž konstatoval, že pro pokyn k plošnému uzavření služeb nemělo ministerstvo zdravotnictví zákonnou oporu (byť to ještě zvažuje, že se proti takovému výkladu bude bránit ústavní stížností).

Jestliže uvedl, že k vydání části nařízení chyběly kompetence, je zřejmé, že jen těžko lze pokutovat nedodržování. O tom ostatně zřejmě ještě uslyšíme od lidí spojených s iniciativou Chcípl PES. Někteří restauratéři dokonce zvažují, že by se soudili o náhradu škody vzniklé uzavřením provozoven – většina se ale zatím kloní k názoru, že na to nemají čas ani peníze a potřebují se soustředit na práci.

Jisté je, že právě na základě verdiktu soudu budou moci být od pondělka v plném provozu nejen restaurace, ale třeba i kluby, krytá koupaliště, wellness, sauny nebo solné jeskyně – jakkoli se ministr Adam Vojtěch (za ANO) netají představou, že podobné rozvolnění by bylo na místě až ke 14. červnu. Dokonce ani není možné omezovat otvírací hodiny! Takzvaná režimová opatření však platila – a také pro nejbližší budoucnost je zatím nikdo neruší. Aktuální tedy zůstávají například povinnosti prokázat bezinfekčnost, používat ochranu dýchacích cest či dodržovat odstup nebo respektovat omezenou kapacitu prostor.