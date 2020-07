Shodou okolností se tyhle maléry staly právě v den, kdy Správa železnic a Ministerstvo dopravy ČR informovaly o tom, že na vylepšování zabezpečení přejezdů se vynakládají stále vyšší částky. Ročně totiž právě na přejezdech dochází zhruba ke 160 střetnutím, při kterých zemřou desítky lidí. Nejnovější statistiky Drážní inspekce ČR ukazují, že z pohledu statistiky má smrtelný následek každá třetí z těchto nehod.

Vylepšení za miliardy

Do vyššího zabezpečení desítek přejezdů se Správa železnic chystá letos investovat 1,36 miliardy korun, připomněl v úterý generální ředitel této státní organizace Jiří Svoboda – přičemž hovoří o modernizaci týkajících se 142 míst. A slibuje, že to není konec. „V trendu navyšování peněz na bezpečnost na přejezdech hodláme pokračovat; pro příští rok už počítáme s částkou 1,5 miliardy,“ konstatoval – přičemž v plánu je 170 akcí. Ostatně už loni se za 1,1 miliardy upravovalo 130 přejezdů. Nicméně ani postupné modernizace šplhající do stovek nic nezmění na tom, že v celé republice se nachází 7789 křížení tratí se silničními komunikacemi – a to s různým stupněm zabezpečení.

Zvýšení stupně zabezpečení má přednost u přejezdů, které jsou vyhodnoceny jako rizikové. Zpravidla se jedná se o doplnění výstražných světel a instalaci závorových břeven. Závory se mají přednostně objevovat na silnicích II. třídy nebo tam, kde už došlo ke střetu. Typickým příkladem jsou Běrunice nedaleko Městce Králové na Nymbursku, kde se kříží silnice třetí třídy s tratí Městec Králové – Chlumec nad Cidlinou. V minulosti se zde stalo šest nehod, při nichž dva lidé zemřeli a tři utrpěli zranění. Přejezd je dnes vybavený výstražnými kříži, které zatím dostaly zvýraznění reflexní žlutí – a navíc byly doplněny bílé zpomalovací pruhy na vozovce. Chystá se však zásadní změna v podobě vybudování světelného zabezpečovací zařízení se závorami.

Pomohou i novinky

Technologickou novinku představuje montáž kompozitových břeven s LED diodami. To se chystá třeba na křížení pražské Bubenské ulice s tratí do Kladna. Trendem také je 13 připravovaných projektů s mimoúrovňovým křížením. Celkový počet 13 akcí, připravovaných pro období let 2021 – 2027, má vyjít na více než 3,6 miliardy korun. Rozšiřovat se rovněž bude nasazení inteligentních kamer pro zaznamenávání přestupků, jejichž použití v rámci pilotního projektu se osvědčilo v Úvalech na Praze-východ. Skutečně pomohly vymýtit přestupky způsobené nekázní, což potvrzuje i tamní radnice.

Příklady zlepšení na přejezdech

* Doplnění výstražných světel závorami:

- P1348: trať Březnice – Strakonice; silnice I. třídy

- P558: trať Zdice – Protivín; silnice III. třídy



* Doplnění přejezdů s kříži dalším zabezpečením:

- P1800: trať Rakovník – Bečov nad Teplou; silnice II. třídy

- P5909: trať Kolín – Ledečko přejezd P5909; silnice III. třídy

- P1801: trať Rakovník – Bečov nad Teplou; silnice III. třídy

- P5735: trať Vrané nad Vltavou – Dobříš; místní komunikace



Zdroj: Správa železnic