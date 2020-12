Nejvyšší čas požádat kraj o peníze mají zájemci z řad žáků, studentů a seniorů, kteří stojí o příspěvky v rámci projektu Seniorské jízdné. Ten krajští zastupitelé před dvěma týdny zrušili s platností ke konci roku – a webové stránky krajského úřadu upozorňují, že 31. prosinec je i posledním možným termínem pro uplatnění nároku na jízdné zdarma.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Elektronické žádosti prostřednictvím formuláře na webu krajského úřadu www.kr-stredocesky.cz mohou žáci, kteří dojíždějí do školy, i obyvatelé s trvalým bydlištěm v kraji ve věku od 65 let výš podávat do posledního dne v roce. Až do chvíle, kdy se obyčejně na silvestrovských oslavách ozývá cinkot skleniček při novoročních přípitcích: do 23.59 hodin. Pak je konec. „Žádosti doručené od 1. ledna 2021 již nebudou přijaté ke zpracování,“ zdůrazňuje kraj. S dodatkem, že žádosti doručené v určeném termínu budou vyřízeny do konce března.