Krajem se prohnala další vlna bouřek. Hasiči evakuovali čtyři dětské tábory

Od večerních bouřek spojených s přívaly vody a vichrem měli hasiči spoustu práce s odstraňováním jejich následků až do ranních hodin. To platilo v noci na středu – a v noci na čtvrtek bohužel opět. A znovu se prvotní desítky hasičských výjezdů spojených s počasím záhy přehouply do řádu stovek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Pavel Svačina

Jen mezi šestou a desátou večerní hasiči ve středu v kraji napočítali 142 řešených událostí. A bylo to podobné jako obvykle: jednoznačnou převahu mělo odstraňování stromů spadlých na silnice, které komplikovaly dopravu. Ani odčerpávání vody, jež zaplavila níže položená místa, však nebyly jen ojedinělé zásahy. Častěji takto bylo třeba pomáhat například na Kolínsku, Příbramsku či Praze-východ; čerpadla ale bylo třeba použít i na Kutnohorsku nebo Benešovsku. Říčka Brzina dokonce ve Svatém Janu-Hrachově dosáhla v noci nakrátko třetího povodňového stupně. Zahrozil také Botič v na Praze-západ – u Průhonic a Jesenice – a po přívalových deštích stouply i hladiny dalších toků. Evakuované tábory Hasiči dokonce pomáhali evakuovat čtyři dětské tábory. Bylo to v místech, kde se zvedala hladina potoků nebo hrozily pádem nahnuté stromy. Komplikace v dopravě zapříčiněné bouřkou někde přetrvaly až do ranních hodin. Nejvážnější situace byla po rozednění v příbramském okrese; zejména na Sedlčansku. Tam voda mimo jiné již v půl osmé večer zaplavila silnici druhé třídy II/105. Větší laguny, jimiž se sice dalo projet, ale pouze se zvýšenou opatrností, zůstaly na vozovce u obcí Petrovice a Počepice. Silnice třetí třídy u nedaleké Krásné Hory pak zůstala neprůjezdná: byla na delší dobu uzavřena kvůli pádu stromů. Také cestující na železnici ještě ráno pocítili dopady bouřky. Stalo se to nejprve na Rakovnicku, odkud byl po půl šesté hlášen strom spadlý na trať, kvůli čemuž se zastavil provoz vlaků mezi stanicemi Lužná a Řevničov. Dopravce povolal náhradní autobusovou dopravu. O hodinu později organizovali náhradní dopravu také na Mladoboleslavsku; konkrétně pro úsek mezi stanicemi Mladá Boleslav a Bělá pod Bezdězem. Po najetí vlaku do spadlého stromu zůstal mimo provoz úsek Bakov nad Jizerou–Mladá Boleslav-Debř.