Středočeský kraj přistoupí od 7. března k omezení zhruba desetiny spojů veřejné dopravy. Důvodem je velký propad tržeb z jízdného. Konkrétní škrty mají být zveřejněny v příštích dnech. O chystané redukci ve čtvrtek v dopise informoval všechny obce krajský radní pro mobilitu Petr Borecký. „Jde o věc, která nebude populární, ale musíme ji řešit,“ uvedl Borecký. Zdražení tarifu a zrušení některých spojů označuje kraj jako stabilizační opatření.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Archiv

K omezení frekvence spojů zhruba o desetinu dojde od 7. března do konce příštího roku. „Jedná se o omezení, které je schopno přinést reálné úspory, ale ještě výrazně nezasáhne komfort dostupnosti veřejné dopravy ve Středočeském kraji. Umožňuje navíc relativně snadný návrat k normálnímu stavu, bude-li to třeba,“ dodal Borecký. Konkrétní změny má představit Ropid a Integrovaná doprava Středočeského kraje v příštích dnech. Dopad na obyvatele má být podle Boreckého co nejmenší. Má jít jak o redukci spojů, tak snižování kapacity.