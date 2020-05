Zatímco přímé vlaky do Posázaví jezdí už počátku května, ty další, jež slouží především výletníkům, vyjedou o týden dříve, než naznačovaly původní plány rozvolňování opatření proti šíření koronaviru. V sobotu České dráhy poprvé vypraví cyklovlak z Prahy do Brd a do Českého ráje, KŽC Doprava zase rychlíky Bezdězský, Rakovnický a Kokořínský i motoráčky Posázavský a Pražský.

Výjimkou je pouze populární Cyklohráček, zaměřený na cestující s jízdními koly, a především na rodiny s dětmi, pro něž jsou tradičně připraveny herny obsluhované hrajvedoucími. Ten se podrží původně plánovaného termínu a České dráhy jej kolem Okoře a Zákolanským údolím ke Slanému poprvé vypraví až 30. května. Za tím však nestojí jakékoli koronavirové souvislosti; důvodem je výluka v úseku Středokluky – Slaný.

Muzeum v Lužné poučí, ale i povozí

Pro fandy železniční historie je již druhý týden otevřeno muzeum Českých drah v bývalém depu obklopeném křivoklátskými lesy v Lužné u Rakovníka. O uplynulém víkendu zde navíc přiložili pod kotel parní lokomotivy z roku 1925 přezdívané Všudybylka, přičemž návštěvníci mohli vidět, co všechno je třeba udělat, než se parní stroj dá do chodu. O nadcházející sobotě a neděli se to zopakuje, když zde v akci představí roztopenou mašinu zvanou Heligón, která patří k nejstarším provozuschopným lokomotivám v Evropě. Vyrobena byla již v roce 1906 – a v provozu ji ještě nespatřili ani mnozí skalní fandové: muzeum ji jako novinku představilo během loňské sezony.

„Vidět odfukovat kouř a páru tuto více než sto letou babičku je skutečně neobvyklý zážitek,“ láká návštěvníky ředitel Centra historických vozidel Českých drah Miloslav Kothera. Bude možno se i svézt; muzeum chystá krátké jízdy. Návštěvníky muzeum už nyní přivítá po sedm dní v týdnu, připomněl Kothera. „Do začátku prázdnin budeme mít otevřeno v pracovní dny od 9.30 do 15 hodin a o víkendech od 9.30 do 17 hodin. O prázdninách pak rozšíříme otevírací dobu do 17 hodin každý den,“ upřesnil.

Parní vlaky: plán, který není jistý

Pro období léta a zřejmě i v podzimním termínu se počítá také s dalšími jízdami parních vlaků. Petr Pošta z centrály Českých drah však v úterý Deníku sdělil, že v souvislosti s pandemií Covid-19 musel dopravce původní plány pozměnit – a v případě parních vlaků jde zatím o předběžný plán s možností odchylek. „Cestujícím proto doporučujeme, aby sledovali naše webové stránky www.cd.cz, případně www.cdnostalgie.cz, kde budeme postupně doplňovat podrobnosti,“ zdůraznil Pošta. O jednorázových akcích pro příznivce dopravy v regionu středních Čech i jejich případném rušení informují také webové stránky Pražské integrované dopravy. A už z minulých let je známo, že plány na jízdy s párou mohou také přepisovat opatření pro období sucha.

Mezníky rekreační dopravy na středočeských kolejích



- 1. května: České dráhy zahájily provoz přímých vlaků do horního Posázaví (Praha – Ledeč nad Sázavou / Zruč nad Sázavou a zpět)



- 11. května: Zahájilo sezonu ČD Muzeum v Lužné u Rakovníka; na víkend 23. a 24. května se chystají krátké jízdy speciálními vyhlídkovými vozy Dakar taženými parní lokomotivou zvanou Heligón (od točny v muzeu na konec luženské stanice a zpět)



- 23. května: České dráhy zahajují provoz turistických vlaků Cyklo Brdy (Praha – Beroun – Blatná a zpět) a Český ráj (Praha – Jičín – Turnov)



- 23. května: KŽC Doprava zahajuje provoz víkendových vlaků Bezdězský rychlík (Praha – Mladá Boleslav – Bezděz a zpět), Rakovnický rychlík (Praha – Beroun – Křivoklát – Rakovník a zpět), Kokořínský rychlík (Praha – Mělník – Mšeno a zpět), Posázavský motoráček (Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany a zpět) a Pražský motoráček (Praha hlavní nádraží – Praha-Zličín a zpět)



- 30. května: České dráhy zahájí sezonu výletního vlaku Cyklohráček, který jezdí z Prahy na Slánsko



- 13. června: České dráhy plánují zahájení jízd nostalgických vlaků: 13. června zvláštní vlak s parní lokomotivou Kremák z Lužné u Rakovníka do Berouna a zpět, 27. června s lokomotivou Heligón z Lužné do Kolešovic a zpět



- 13. a 14. června: České dráhy chystají víkendovou akci Párou Prahou (okružní trasa Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Hostivice – Praha-Zličín – Praha-Smíchov; vždy s odjezdy v 10.19 a 14.57) – parní lokomotiva zvaná Čtyřkolák se má představit při prvních jízdách pro veřejnost po tříleté opravě; další taková akce se chystá na 30. srpna



- 4. července: KŽC Doprava zahájí prázdninový víkendový provoz podlipanského motoráčku (Pečky – Bečváry a zpět)



Další plánované akce:

na 29. srpna chystají České dráhy kombinovaný výlet z Prahy do Davle a zpět – s cestováním parním vlakem i parníkem (ke 120. výročí zprovoznění poslední části takzvaného Posázavského pacifiku v úseku Vrané nad Vltavou – Jílové u Prahy a 80. výročí parníku Vltava);

na 12. září pak regionální den železnice v Praze s jízdami historickými vlaky v Praze a okolí (jako oslava několik jubileí železničních tratí)



Zdroj: Ropid, České dráhy, KŽC Doprava; pravidelné výletní vlaky jezdí vždy v sobotu, v neděli a ve svátek, a to letos většinou do neděle 1. listopadu; letní jízdy parních vlaků jsou zatím předběžným plánem, který se může upřesňovat a měnit