Očkování podle něj smysl má a antivaxery považuje za jedince, kteří relativizují vědecké poznání v praxi. „Čas konstruktivní osvěty očkování jsme před rokem probendili. A snaha vlády dělat nepopulární opatření přes léto a v časném podzimu, byla na bodu mrazu. Takže v době, kdy jiné země motivovaly své občany k očkování omezením testování placeného státem, se u nás testovalo zadarmo. Covidová pandemie v létě jako by vymizela a všechny nás uvedla do vítězné letargie. No a září nás utvrdilo v tom, že to tak asi bude,“ řekl Petr Chudomel.

Jenže nebylo. „Teď už babo raď, protože řídíme-li se podle počtu hospitalizovaných, musíme od aktuálního dne odečíst inkubační dobu, abychom získali reálný pohled na skutečnost, kdy se vlastně nakazili. Takže co musíme, je vytvářet další kapacity pro covidové nemocné a omezovat péči pro necovidové pacienty. Nikomu bych to nepřál, protože jsou mezi nimi pacienti, kteří ‚jen‘ trpí v bolestech a čekají na další, třeba třetí termín operace,“ popsal současnost ředitel kolínské nemocnice.

Podíl proočkovaných je zoufale nízký

Podle Chudomela se podíl očkovaných pohybuje v takové výši, o níž vakcinologové tvrdí, že není schopna zaručit kolektivní imunitu – tedy, že v takovém množství očkovaní lidé nejsou schopni ochránit neočkované.

„Je potřeba nejen proočkovat prvními dávkami dosud neočkované, ale zároveň přeočkovat třetími dávkami ty, kteří mají vakcinaci řádně ukončenou před pěti a více měsíci. Po dobrém se to nepodařilo, tak neopakujme chybu, kterou jsme učinili. Teď, když epidemie zuří všude kolem nás, je potřeba přitlačit a začít pracovat s motivací negativní. Nedáš-li se očkovat, o něco, na co jsi byl zvyklý, přijdeš. Poslední stadium tohoto procesu je otevření diskuze o očkování povinném, kterou považuji za zcela legitimní. Jediné, na co nemám vyhraněný názor, je, zda v současné době očkovat či neočkovat děti ve věku 5–11 let. Věřit budu těm, kteří tomu rozumí,“ řekl rázně Chudomel.

Očkovaní versus neočkovaní

Společnost je polarizována pohledem očkovaných a těch, kteří mezi zastánce očkovaných nepatří. Podle Petra Chudomel očkování jasně smysl má.

„Dal jsem si práci a spočítal, jak jsou na tom dnes neočkovaní oproti očkovaným, kteří se dostanou do nemocnice. Vycházel jsem z celostátních statistik včetně těch z naší nemocnice a pracoval s těmi nejstřízlivějšími z nich. V současné době je v nemocnicích přibližně 60 procnet neočkovaných a 40 procent očkovaných, což nevypadá z pohledu vakcinovaných nijak přitažlivě. Je potřeba si ale uvědomit, že při současném stavu proočkovanosti populace (60 procent očkovaných ku 40 procent neočkovaných) je to dvakrát více než vakcinovaných. Ale to není všechno. Z těch 60 procent neočkovaných, kteří už leží v nemocnici, se jich až 25 procent dostane na JIP, anebo budou vyžadovat umělou plicní ventilaci. Ano, každý čtvrtý. No a z očkovaných pouze 4 procenta, tedy – každý dvacátý pátý. To je dost velký rozdíl. Z těch, kteří skončí s těžkou formou na intenzivní péči, se čtyři z pěti už domů nevrátí. Tak to prostě je,“ vyjmenoval Chudomel.

Na závěr pak přidal i svůj názor na odmítače očkování. „Vnímám, že z lidí, kteří opovrhují očkováním proti covidu, se vytváří hnutí antivaxerů, uctívajících antivaxerismus jako ideologický směr mající za cíl relativizovat vědecké poznání v praxi. Důsledkem je přivlastňování si svobodného přístupu k čerpání zdravotní péče na úkor ostatních. Ale kde jsou ti slušní, zodpovědní, vakcinovaní?“ uzavřel ředitel.