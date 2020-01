I když se střední Čechy řadí mezi nejbohatší regiony republiky, na částkách, které platí zdejší strávníci, se to neprojevuje. Plyne to alespoň z poznatků firmy Dáme jídlo, jejíž kurýři v celé republice rozvážejí k zákazníkům pokrmy z více než dvou tisícovek spolupracujících restaurací (a to především ve větších městech; naopak třeba do rekreačních oblastí rozvážka nejezdí). Středočeské ceny jsou podle jejích statistik pod celostátním průměrem.

Ten na jednu porci vychází na 155 korun, přičemž ve středních Čechách je to o deset korun méně. V celorepublikovém srovnání 14 krajů to obnáší sedmou příčku – tedy uprostřed. Z nejpopulárnějších nabídek vycházejí z celorepublikového srovnání nejpříznivěji středočeské ceny pochoutek české kuchyně, kdy je rozdíl proti průměru v desetikorunách; rovněž Itálie na talíři bývá ve středních Čechách levnější než leckde jinde. Kdo si nechá přivézt burger, může se sice také radovat z toho, že je středočeský průměr nižší než ten celostátní, avšak v tomto případě již rozdíl dělá jen pár korun. A v případě asijských specialit středočeské cena drží krok s celorepublikovou úrovní. V Praze pak republikovému průměru odpovídá pouze Asie. Naopak ostatní z nejběžnějších objednávek tam mají ceny nadprůměrné. Nejde to ale do extrémů: poměry dosti blízké hlavnímu městu lze najít i v jihomoravské metropoli Brně.

Itálie a Amerika mají jasně navrch

Bude to pizza, nebo burger? Tak nějak vypadá nejtypičtější uvažování Středočechů, kteří se rozhodnou pro objednávku z nabídky na webu nebo v mobilní aplikaci Dáme jídlo. Právě to jsou přání, která v zákaznických objednávkách figurují nejčastěji. Šéf marketingu Dáme jídlo Břetislav Stromko Deníku potvrdil, že pizza bývala dlouhodobě evergreenem. „Stále zůstává, ale její podíl v objednávkách klesá,“ konstatoval. Středočeští zákazníci nejčastěji žádají pokrmy americké a italské kuchyně, s odstupem pak následují jídla turecká a čínská. Pokud se v některém městě objeví mimořádnosti – třeba pochoutky indické nebo mexické – Stromko vysvětluje, že je to dáno hlavně popularitou nabídky konkrétní místní restaurace.

To, že nejčastěji doručuji pizzu, burgery nebo sushi, potvrzuje 48letá kurýrka Lenka. „Nemám takovou sílu jako kolegové muži, a tak mi na mojí práci vyhovuje především to, že nemusím nosit zákazníkům těžké nákupy či zboží,“ svěřila se – přičemž poukázala na to, že „běžní“ kurýři pracující pro e-shopy, on-line prodejce potravin či poštu často doručují i více než desetikilogramové zásilky. Její 41letá kolegyně Kateřina zase prozradila, že jí vyhovují směny, když hodně prší. „Lidem se nechce na oběd do restaurace, a tak se zakázky jen hrnou. Za den si tak mohu vydělat víc než obvykle,“ vysvětlila.

Přivydělat si, ale i vyčistit hlavu

Motivy k tomu, proč se lidé rozhodli dodávat jídlo zákazníkům až ke dveřím v roli kurýrů, mohou být rozmanité. Třeba 36letý Miroslav, který doručuje jídla v hlavním městě, si to přibral k práci administrátora systému v IT oddělení jedné větší korporace. „Možná to bude znít divně, ale nedávno jsem v rozvážení jídla úplně náhodou objevil způsob, jak si zároveň vyčistit hlavu od každodenních povinností a udržet si fyzickou kondici. V centru Prahy se totiž doručuje buď pěšky, nebo na kole,“ vysvětlil. S tím, že mu stačí pár hodin týdně – a hned se cítí „více v pohodě“. „Odměna za doručování je pak příjemný bonus,“ poznamenal. Naopak 19letý Roman vidí peníze na prvním místě. Původně si prý půjčoval auto od rodičů – a nedávno si na leasing koupil první vlastní vůz. „Díky tomu, že teď rozvážím jídlo, pořádně ho využiji – a vydělám si nejen na splátky, servis a palivo, ale ještě mi zbyde zajímavá částka na přilepšení ke studiu,“ připomněl svůj příběh.

Zcela jinak je na tom 33letý Kamil. Jeho hlavní pohnutkou k tomu, aby se stal kurýrem, byl rozvod, po němž se s exmanželkou dohodli na střídavé péči o děti. „S mojí bývalou prací to šlo špatně skloubit. Tady jsem naštěstí absolutním pánem svého času – a směny si plánuji úplně sám podle toho, jak se mi to nejvíc hodí,“ poznamenal, jakou našel v doručování výhodu.

Nejmilejší pochoutky středočeských zákazníků

Obliba v jednotlivých městech



- Benešov:

1. americká kuchyně

2. italská kuchyně

3. mexická kuchyně



- Beroun:

1. italská kuchyně

2. americká kuchyně

3. turecká kuchyně



- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav:

1. italská kuchyně

2. turecká kuchyně

3. čínská kuchyně



- Kladno:

1. italská kuchyně

2. americká kuchyně

3. turecká kuchyně



- Kolín:

1. italská kuchyně

2. americká kuchyně

3. turecká kuchyně



- Kutná Hora:

1. italská kuchyně

2. americká kuchyně

3. česká kuchyně



- Mladá Boleslav:

1. americká kuchyně

2. italská kuchyně

3. čínská kuchyně



- Příbram:

1. česká kuchyně

2. indická kuchyně

3. americká kuchyně



- Říčany:

1. italská kuchyně

2. americká kuchyně

3. čínská kuchyně

Nejpopulárnější objednávky

- Benešov:

1. burger

2. kuřecí quesadilla

3. kuřecí tortilla



- Beroun:

1. pizza

2. burger

3. kebab



- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav:

1. pizza

2. dürüm kebab

3. pizza capricciosa



- Kladno:

1. pizza

2. burger

3. kebab



- Kolín:

1. pizza

2. dürüm kebab

3. burger



- Kutná Hora:

1. hovězí burger

2. šunková pizza

3. sýrová pizza



- Mladá Boleslav:

1. burger

2. sushi

3. pizza



- Příbram:

1. smažené nudle

2. indické kuřecí

3. smažený sýr



- Říčany:

1. pizza

2. burger

3. smažené nudle

Porovnání průměrných jednotlivých druhů jídla v krajích

Celkem Pizza Burger Svíčková Pho bo Průměr v České republice 155 Kč 167 Kč 163 Kč 151 Kč 132 Kč Hlavní město Praha 164 Kč 175 Kč 171 Kč 164 Kč 132 Kč Jihomoravský kraj 162 Kč 173 Kč 176 Kč 174 Kč 148 Kč Královéhradecký kraj 153 Kč 182 Kč 162 Kč 140 Kč 117 Kč Pardubický kraj 151 Kč 173 Kč 168 Kč 135 Kč 139 Kč Moravskoslezský kraj 150 Kč 164 Kč 154 Kč 125 Kč 120 Kč Olomoucký kraj 146 Kč 153 Kč 145 Kč 151 Kč 138 Kč Středočeský kraj 145 Kč 150 Kč 157 Kč 125 Kč 133 Kč Jihočeský kraj 144 Kč 158 Kč 154 Kč 113 Kč 132 Kč Plzeňský kraj 144 Kč 166 Kč 136 Kč 148 Kč 134 Kč Liberecký kraj 139 Kč 147 Kč 145 Kč 135 Kč 119 Kč Kraj Vysočina 137 Kč 158 Kč 158 Kč 139 Kč 170 Kč Ústecký kraj 136 Kč 150 Kč 150 Kč 119 Kč 131 Kč Karlovarský kraj 132 Kč 165 Kč 127 Kč 115 Kč 120 Kč Zlínský kraj 129 Kč 138 Kč 126 Kč 136 Kč 139 Kč

Zdroj: Dáme jídlo