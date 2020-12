Očekávají však, že již v lednu budou rozdělovat další peníze navíc; podle odhadu Martina Kupky (ODS) by to mohlo být mezi zhruba 1,2 a 1,3 miliardy korun. Raději rozpočet zodpovědný než z prstu vycucaný, řekl Michalik. Reagoval tak na Kovácsovu představu, že s těmito očekávanými příjmy se při plánování výdajů mohlo počítat rovnou.

Stejného mínění jako Michalik je například Vít Rakušan (STAN): chovat se nyní opatrně a konzervativně v naději, že už v lednu by se situace mohla zlepšit, je odpovědný přístup. To podpořili třeba i Pavel Telička a Jan Jakob (oba Spojenci) či Michael Pánek (ODS). Ten tlumočil souhlasné stanovisko finančního výboru, kterému předsedá.

Kolik miliard přijde z daní?

Debata zastupitelů, jíž nechyběly někdy i upovídané přesahy do celostátní politiky, se točila kolem očekávaných výnosů z daní – což je reakcí na daňový balíček, aktuálně projednávaný na úrovni parlamentu. Potvrzeno od ministerstva financí má kraj to, že se sdílených daní má dostat 8,6 miliardy. Kovács navrhoval rovnou rozdělit o 1,3 miliardy korun víc; například pro středočeské dotační fondy. Na to by podle shodného mínění koaličních zastupitelů z řad STAN, ODS, Pirátů a Spojenců mohlo dojít v lednu; případně v únoru, jak míní Jakob. A podle všeho se jejich návrh bude značně shodovat s návrhem na rozdělení peněz, který se neúspěšně snažil prosadit Kovács. Bude to však už s potvrzením očekávaného daňového výnosu – a navíc po projednání změn v radě kraje a ve finančním výboru. „Je to určitá nedočkavost,“ reagoval Milan Vácha (za STAN) na návrh Kovácse podporovaný jeho spolustraníky z řad opozičního hnutí ANO.

Šetří se, kde to je možné

Náměstek hejtmanky Michalik zdůrazňuje, že v okamžiku, kdy bude známý jiný odhad příjmů kraje, dojde na projednání změn, které by měly potěšit jak představitele obcí a další příjemce dotací, tak i příspěvkové organizace kraje. Nyní je kladen důraz na investice spolufinancované z evropských fondů.

Výrazně se naopak šetří v příspěvkových organizacích kraje, jež prozatím mají do rozpočtu na rok 2021 zapojit prostředky ze svých rezervních fondů. Ty se zase budou naplňovat, pokud bude dost prostředků, slibuje Michalik. Dalším velkým zdrojem úspor je odsunutí investic ve výši 440 milionů korun z oblasti dopravy. Čtyři sta milionů se ve srovnání s letošním rokem zatím šetří také na Středočeských fondech, tedy na krajských dotačních titulech. Zbylo jen 50 milionů korun na infrastrukturní fond v tematickém zadání životní prostředí (z toho obce získávají podporu na vodovody a kanalizace) a 20 milionů na fond obnovy venkova. K tomu opakovaně zazněly výhrady z opozičních lavic s kritikou, že nezbývá ani na podporu dobrovolných hasičů nebo na obnovu památek se společenským využitím. Zvlášť k obnovení krajských dotací na podporu složek integrovaného záchranného systému se navrhovatel rozpočtu Michalik hlásí hned, jakmile to bude možné – na spolufinancování z krajských fondů totiž závisejí dotace od ministerstva vnitra. Náměstek hejtmanky také upozornil na chybějící rezervu pro výpadek příjmů firem zajišťujících na základě objednávky kraje dopravní obslužnost. „Situace s dopravci je v jednání,“ konstatoval.

Navzdory slibu, že na změny dojde hned, jakmile budou na obzoru další peníze, netají opozice svou nespokojenost. Předseda klubu ANO Martin Herman vnímá schválenou podobu rozpočtu jako nepříznivou zprávu pro obce, spolky, hasiče i kulturní sféru. Naopak zástupci koalice vyzdvihují odpovědný přístup, kdy se kraj i za nejisté situace vyhnul rozpočtovému provizoriu.