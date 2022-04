Praha a okolí: nejmladší oblasti republiky se od sebe v mnohém liší

Účastníci jednání informovali na sociálních sítích, že se mluvilo o možnostech výměny studentů středních škol, stážích pro vysokoškoláky, ale i o možnostech spolupráce ve vědě, výzkumu či inovacích (což jsou další oblasti, jimiž se Molinoz zabývá) – a pochopitelně rovněž tam, kde se rozvíjení kontaktů přímo nabízí: v kultuře a cestovním ruchu. Čeští hostitelé ale také děkovali za dar, o němž by ještě před čtvrtrokem sotva koho napadlo mluvit: za zásilku rozkládacích lehátek a spacích pytlů v hodnotě 800 tisíc korun.

Ty nyní čekají ve skladu připravené pro případ, že by ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny nestačilo a bylo by třeba pro ně zřizovat útočiště v režimu nouzového přístřeší v tělocvičnách, halách a podobných prostorách. To sice hejtmanství vidí až jako poslední možnost pro případ, že by se nedalo dělat nic jiného, vybavení je ale třeba mít připravené.

?? ??? Partnerství v cizině jsou pro kraj důležitá a je třeba je udržovat ?? ???@PPeckova společně s ředitelem KÚ J.Louškou přivítali dnes na hejtmanství ST kraje @MolinozPatrick s ?? delegací z oblasti Burgundska. Poděkování patří především za poskytnutí věcného daru pro ??. pic.twitter.com/gqKD158s5G — ?? ? ?? Středočeský kraj (@StredoceskyK) April 4, 2022

Původně byla návštěva z partnerského regionu, jejíž program je rozplánovaný na tři dny a zahrnuje třeba i úterní představení pražského Muzea Antonína Dvořáka, plánována ke 20 letům spolupráce již na prosinec – tehdy se však akce odkládaly kvůli šíření koronaviru. Partnerství s Burgundskem (v té době ještě samostatným) byly navázány v éře, kdy tehdejší země Evropské unie hledaly přátele v zemích někdejšího východního bloku – tou dobou kandidátských a na přijetí do EU teprve čekajících – pro spolupráci v oblasti umění, sportu a studentských výměn.

Burgundsko se v roce 2001 stalo prvním zahraničním partnerem Středočeského kraje. Nakonec se z těchto vazeb zrodila takzvaná Čtyřdohoda, zahrnující ještě německou spolkovou zemi Porýní-Falc a Opolské vojvodství v Polsku.